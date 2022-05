Daisy Anahy: 5 cosas que no sabías de "la patrona" y famosa esposa de Eduin Caz

La esposa del momento es Daisy Anahy, la pareja del líder del popular Grupo Firme, quien es conocida popularmente como "La Patrona", pues ella no se cuelga de la fama de su marido, sino que tiene a su propio "fandom" compuesto por más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, donde no duda en publicar el día a día al lado del intérprete de melodías como "Ya Supérame" y sus pequeños Gerardo y Geraldine.

Pues bien acá vamos a dejar 5 cosas que no sabías de ella y que la hacen una mujer interesante más allá del brillo del padre de sus hijos.

5 cosas que no sabías de Daisy Anahy

1.- Es abogada

Luego de mucho esfuerzo y dedicación logró obtener en 2018 el título de Licenciada en Derecho por el Centro Universitario de Tijuana.

Daisy Anahy es abogada

2.- No quiere aparecer en videos

No ha sido una, sino varias veces que se le ha propuesto aparecer en alguno de los videos musicales de Grupo Firme, sin embargo, ella no acepta pues por un lado no quiere exponerse a las críticas del público de la banda y por el otro sabe muy bien no mezclarse con los asuntos de trabajo de su esposo.

3.- Tatuajes

"La patrona", como la ha bautizado su marido, ha confesado que sí tiene tatuajes, pero que son en partes ocultas de su cuerpo, por lo cual no se ven. Se ha negado a decir qué partes son.

4.- Ama el cine de terror

En alguna ocasión confesó que una de las primeras citas que tuvo con el joven Eduin Caz que conoció en la preparatoria fue al lado de otros amigos quienes querían ver películas, estaban entre una de terror y una de acción, obvio la originaria de Tijuana eligió la primera, mientras que su futuro esposo tuvo miedo y no la acompañó.

Familia de Anahy y Eduin

5.- Practica pole dance

A Anahy le gusta el deporte y el que llama la atención es el pole dance, pues la joven de 28 años lo llegó a realizar incluso embarazada, de eso hay constancia en sus redes sociales.

Anahy practica pole dance

