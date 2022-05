Luis Miguel: Así recordó su difícil infancia a Raúl Velasco; nunca vio una película de Disney

La vida del "Sol de México" es una de las más conocidas en el mundo del entretenimiento, sobre todo tras tres temporadas de "Luis Miguel, la serie", en donde Netflix contó a detalle los momentos más importantes en la vida del cantante, incluidas las de su infancia, cuando su carrera estaba por despegar a un éxito mundial por un talento que ha conquistado a chicos y grandes; sin embargo, el precio de la fama tuvo un gran costo para él al vivir varios momentos difíciles y alejarse de cosas que eran comunes para el resto de niños.

Y si en "Luis Miguel, la serie" se reflejó un poco de cómo Micky se dedicaba a entrenar su voz en lugar de salir a jugar futbol con sus vecinos o las veces que tenía que desvelarse para cumplir entre su carrera y la escuela, fue el propio intérprete de "Hasta que me olvides", quien contó a detalle lo que vivió durante su infancia. Pues en el año de 1992 fue entrevistado por Raúl Velasco para su programa "Siempre en domingo", donde el artista confesó que nunca vio una película de Disney.

Entre los retos a los que el cantante de 52 años se enfrentó, demás de los profesionales, destaca que fue hasta su juventud cuando pudo ver las grandes películas de Disney que por décadas han acompañado a millones de infancias; sin embargo, cuando por fin pudo ver grandes títulos como "101 dálmatas" o "La Cenicienta", le cambiaron por completo la vida.

En confianza con Raúl Velasco, el intérprete de "Ahora te puedes marchar" recordó que había conversaciones que le apenaban, el ejemplo de ellas fue cuando en una reunión los asistentes hablaban de las historias detrás de "La Cenicienta" y "La Bella y la Bestia", pero el cantante desconocía la temática de estos éxitos de Disney.

"Yo decía 'bueno, pues ninguna de estas películas he visto'. Y no es por nada, pero yo viví una niñez un poco distinta y con otro tipo de cosas; de Walt Disney, pues era un poco más en la realidad de las cosas", dijo Luis Miguel.

Por supuesto, con el paso de los años y cuando abandonó temporalmente México para vivir en Los Ángeles, California, Estados Unidos, como parte de un proyecto, Micky reveló haberse hecho un tiempo para ver muchas de las películas de Disney, mismas que no sólo disfrutó, sino que también le dejaron importantes lecciones de vida como al resto de personas que crecieron con estos y más títulos.

"No me quise quedar con esa tentación y precisamente ahora que estuve en Los Ángeles y que estuve allá grabando el disco, y estoy produciendo y otras cosas, pues renté muchas películas de esas y me puse a verlas y son películas hermosas; te dan un sentido de la humanidad, de la sutileza de las cosas, de las relaciones, de la ternura. '101 dálmatas', por ejemplo, de perritos me encantaba", recordó Luis Miguel.