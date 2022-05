BTS: Curiosidades de los integrantes que seguramente no conocías

BTS es conocido en todo el mundo, y aunque muchas de sus fans los conocen de apenas un par de años, su historia comenzó en 2013 y hubo quienes los siguieron desde sus inicios. Y aunque puedes encontrar toda su información en Internet, hay datos curiosos que seguramente no sabías.

Los siete integrantes tuvieron un pasado difícil, incluso otros planes antes de debutar con BTS. De no haber sido elegidos, pudieron dedicarse a otras cosas o ser elegidos por otras compañías y debutar en un grupo diferente.

BTS es un fenómeno K-Pop cuyos integrantes tienen talentos especiales, así como cualidades que los hacen únicos, checa estos datos que te sorprenderán de cada uno de ellos, pues a pesar de la fama mundial, también son chicos normales y corrientes como cualquier otro.

Curiosidades de BTS que no sabías

RM

El líder de BTS es el único integrante original de la alineación, además tiene un IQ de 148 que lo hace inteligente, no por nada es amante de las artes.

Jin

Jin podría haber debutado en EXO, ya que quería ser reclutado por un agente de SM Entertainment. Sin embargo, Jin creyó que era una estafa y no le hizo caso. Según las fans, sabe imitar la forma de caminar de la niña del exorcista.

Suga

El rapero solía jugar basquetbol antes de ser famoso, incluso fue parte de su equipo escolar. De no haber debutado, podría haber sido un jugador famoso. Además, sus padres no lo apoyaron en un principio, por lo que no tenía para comer o pagar las cuentas.

J-Hope

Solía jugar tenis antes de ser famoso, además ya era conocido en la industria del baile como SmileHoya, pues era parte de la escena underground y ganaba concursos. Fue rechazado por JYP.

Jimin

Estudió en la misma escuela que V después de mudarse de Busán. Estudió danza contemporánea y es amigo de Taemin de SHINee. Junto a Jungkook, son los únicos que tienen tatuajes dentro del grupo.

V

Vivió con sus abuelos en el campo durante su infancia, por ello su abuelita representó una parte importante de su vida. Fue el integrante desconocido de BTS, ya que lo revelaron como elemento sorpresa.

Jungkook

Finalmente, Jungkook siempre ha estado "enamorado" de la cantante IU, además recibió ofertas de varias compañías importantes. También le tiene fobia a los microondas y la historia de sus padres la contó él mismo: su madre persiguió a su padre porque era guapo.

