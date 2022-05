La intimidad que tenía Tania Rincón con su esposo hizo que una psicóloga la regañara

Tania Rincón estuvo en Miembros al aire, programa conducido por Yordi Rosado, Raúl Araiza, Paul Stanley, José Eduardo Derbez y Jorge "El Burro" Van Rankin.

Durante su participación en el show, la conductora dio a conocer que fue regañada por una psicóloga a la que acudía, pero que no hizo caso de esta situación.

Según narra la conductora de Hoy, esto se debió a que cuando su hijo Patricio no había cumplido siquiera el año de edad, solía tener relaciones sexuales con su esposo Daniel Pérez, a lado del bebé.

La estrella de televisión aseguró que solamente lo hacía cuando el menor de edad se encontraba dormido y, por lo tanto, no podía enterarse de lo ocurrido.

"Una psicóloga me regañó porque me dijo que no podía tener relaciones cuando tienes al niño a lado porque erotizas el cuarto", dijo.

"El bebé no se va a enterar", agregó.