Eleazar Gómez cumple 36 años; así fue su tortuosa relación con Danna Paola

Este 29 de mayo es el cumpleaños 36 del polémico actor Eleazar Gómez, quien enfrentó un proceso por agredir físicamente a su ex pareja Tefi Valenzuela. Sin embargo, los rumores de que violentó a otra de sus antiguas parejas siempre resurgen, hoy te contaremos un poco de la historia entre él y Danna Paola.

Hace poco más de un año, Vanessa Claudio afirmó tener contacto con una persona muy cercana a Danna Paola, específicamente en esos seis años que estuvo con Eleazar, y le confirmó que Eleazar le pegó a la cantante durante la gira “Patito Feo: El Show Más Lindo”.

Vanessa detalló que esta situación sería publicada por una famosa revista pero el equipo de la también influencer llegó a un acuerdo y así no dañar su carrera, la cual apenas estaba en pleno ascenso. La también modelo nunca ha desmentido o confirmado esto, “No me gusta como recordar cosas que no van conmigo ahora, estoy feliz y agradecida con Dios y con la vida”, digo en alguna ocasión.

Existen más pruebas de la violencia que Eleazar ejerció

En 2014 se reveló un clip en el que se ve una pelea entre Gómez y Danna, supuestamente porque la intérprete de “Sodio” recibió mensajes de texto; previo a esto, Danna había comentado entre cercanos que él era una persona violenta, mientras que él la tachó de posesiva.

Eleazar tiene un gran historial de violencia. Foto: Especial.

Una fuente anónima que aseguró cuando Danna tenía 18 años y protagonizaba la obra “Wicked”, el staff del proyecto se le prohibió la entrada a Eleazar porque realizaba “unas escenas de celos" y llegó a causarle moretones a la nacida en la Ciudad de México, por lo que tenían que maquillarle los hematomas que le provocaba.

Elia Ezrré y Vanessa López, ex novias de Eleazar, también han denunciado haber sido víctimas de algún tipo de violencia por parte del actor, quien asegura que ha cambiado y quiere relanzar su carrera. Por su parte, Danna ha crecido muchísimo y es un referente de la música en español en México y países como España.

