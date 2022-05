3 series perfectas en Netflix para maratonear el último fin de semana de MAYO; te cautivarán

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

En esta ocasión, hemos hecho la selección de tres producciones en serie actualmente alojadas en Netflix, mismas que podrás disfrutar en compañía de tus seres queridos este último fin de semana de mayo; te las mostramos a continuación:

¿De qué trata la serie "Clark"?

En esta ocasión, te recomendamos la serie “Clark”, la cual se ha convertido en una de las más esperadas por el público de Netflix, misma que tuvo estreno el pasado 5 de mayo.

Dicha producción en serie fue protagonizada por Bill Skarsgård, quien llevará esta historia hacia el verano de 1973 en donde Jean-Erik Olsson inició un robo al banco Sveriges Kreditbanken, donde a la llegada de las fuerzas de seguridad comenzaron las negociaciones.

En dicha negociación que también es representada en “Clark”, se encontraron la exigencia de la presencia de otro prisionero en el banco, armas y un coche listo para poder escapar.

Posteriormente con la llegada de Clark Olofsson cambia el rumbo de dicho atraco ya que logró ganarse el favor y respeto de los presentes en la violenta situación en donde el objetivo principal era robar desencadenando el llamado síndrome de Estocolmo que refiere a un trastorno psicológico que tiene como características conductas comprensivas y benevolentes de la víctima para con los agresores o secuestradores.

¿De qué trata la serie “Los Diarios de Andy Warhol”?

Se trata de la serie “Los Diarios de Andy Warhol”, la cual fue realizada bajo la dirección de Ryan Murphy, en donde se relatan los diarios y experiencias de la vida de Andy Warhol, actor y artista plástico estadounidense, que se ha consolidado como una de las figuras más queridas dentro del mundo del arte tras ser precursor del pop art.

“Tras los disparos de 1968, Andy Warhol comienza a registrar su vida y sus sentimientos. Esos diarios y esta serie revelan los secretos de la persona detrás del personaje”, señaló a través de la sinopsis la gigante de streaming, Netflix.

¿De qué trata "Luna nera"?

“Luna nera”, sigue la historia de Ade, una joven partera, quien acude a la casa de una familia perteneciente a la clase alta, y presiente que el niño que viene en camino nacerá muerto.

Sin embargo, su abuela quien la acompaña a su trabajo sabe que esa mala noticia podrá desencadenar otros problemas, como ser acusada de ser la responsable de la muerte del bebé y además de practicar brujería, por lo que deberán huir del lugar.

Bajo este argumento es que inicia la exitosa historia sobrenatural la cual fue producida por Netflix en Italia y ambientada en dicho país durante el siglo XVII; las protagonistas de esta historia escalofriante son un grupo de mujeres, quienes viven al margen de la sociedad, pues constantemente son acusadas de hacer magia negra y brujería, por lo que viven alejadas de la sociedad, específicamente en el rincón del bosque.

En dicha historia nos muestran una rivalidad entre la iglesia católica y su comunidad y por otro lado a los grupos de mujeres quienes practicaban brujería y eran consideradas malas, por lo que iniciaban las cacerías de brujas para quemarlas vivas enfrente de la población y así mostrarles seguridad y tener “paz” en el lugar, ya que supuestamente eran seres malignos que afectarían a las familias directamente.

