Pablo Chagra el creador de "Chismillenial" fue discriminado en la grabación del programa de "Pepillo" Origel

Uno de los influencers más famosos del momento es Pablo Chagra quien es el creador del “Chismillenial” un mini programa en Tiktok en donde el experto en espectáculos comenta las mejores noticias de los famosos en menos de un minuto con estilo único.

Con más de 1. 7 millones en Tiktok, Pablo Chagra se ha sabido ganar un espacio importante entre los medios de comunicación, pues el joven es invitado a las mejores coberturas de espectáculos, sin embargo, ayer por medio de sus redes sociales, reveló que fue discriminado mientras estaba en un famoso programa.

Foto: IG @pablo.chagra

De acuerdo con el propio Pablo Chagra quien compartió lo ocurrido en sus historias de instagram, él estuvo presente junto con otros reporteros, en las grabaciones del programa “Con Permiso” que conducen Pepillo Origel y Martha Figueroa, esto por que dicha emisión festejaba un aniversario más al aire.

Al finalizar las grabaciones, la intención de Pablo Chagra era grabar un video con ellos para sus redes sociales pero de repente escucho que alguien hizo un desafortunado comentario.

Foto: IG @pablo.chagra

El creador de “Chismillenial” no está seguro si fue alguien de la producción de “Con Permiso” o algún compañero de la prensa quien hizo el comentario en donde descalificaron su trabajo como creador de contenido de redes sociales.

“La idea al final era grabar un video con ellos para subirlo a tiktok y antes de que terminaran de grabar una persona de ahí de la producción, de la prensa, ignoro por que no conozco a nadie se aventó el comentario de: ‘¡ah! ya van a traer a los que hacen Tiktoks, te digo que puras pendejadas’ y yo, la neta me incomodó un buen, no sé quien sea, al final me quedé parado en un rincón incomodo por que es como me siento y ya no hice nada y me salí”, comentó Pablo Chagra en sus historias de instagram