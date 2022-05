Al estilo de Yordi Rosado: Este programa de Bily Paredes revela los secretos de los artistas

Victor Paredes, mejor conocido como Bily Paredes, es un periodista encargado de darle voz a los artistas. Ha puesto en los reflectores a varias celebridades para que las personas conozcan su vida y opiniones.

George Harris, Luis Chataing, Norkys Batista, Franklin Virgüez, Scarlet Ortiz, Victor Cámara, Marko, entre otros son algunos de los personajes que han pasado por las cámaras de su programa “Los exitosos”.

El reportero de origen venezolano se formó en la Universidad Central de Venezuela. Tiempo después tuvo la oportunidad de trabajar en “La Casa del Artista”, la revista “Caracas On The Rocks “ y luego produjo un programa llamado “TV On The Rocks”, transmitido por Net Uno.

Victor Paredes, mejor conocido como Bily Paredes, es un periodista encargado de darle voz a los artistas (Foto: Especial)

Tras estas experiencias, decidió probar suerte en Estados Unidos, donde colaboró para la revista latina “West Palm Beach llamada a tu idioma”. Luego, regresó a su país con un proyecto llamado “Caraota Digital”, donde destacó como director de la fuente de entretenimiento.

De manera paralela, trabajó en campañas musicales a lado de artistas como Chyno, Nacho, Fefi Oliveira, Jacob Forever, Justin Quiles, Pedro Alonzo, Mau y Ricky. Además, trabajó de la mano de Javier Halamadrid, David Comedia, Charly Mata, Arturo de los Ríos, Alfonso Medina, Gabriela Vergara, en la producción de programas televisivos y redes sociales.

Ahora vive en la ciudad de Miami y trabaja en su propio programa “Los exitosos”. “Es un programa en el que buscamos destacar todo el recorrido que los artistas han realizado, pues los vemos siempre en la cima, pero no conocemos todo lo que tuvieron que pasar para llegar a ella”, indicó.

“Buscamos que los espectadores vean no a la celebridad, sino a la persona que lucha y trabaja para alcanzar sus metas”, detalló el sudamericano que ha logrado que la producción supere más de 300 mil vistas por capítulo en las plataformas digitales.

“Seguimos trabajando para que más talentos formen parte de este proyecto. Uno de nuestros objetivos a corto plazo es poder contar con la presencia de artistas mexicanos. Así que les pedimos que estén pendientes de nuestras redes para que conozcan los detalles de esta aventura que recién comienza”, concluyó.

Sigue leyendo:

Gabriele, el reggaetonero italiano que sigue los pasos de Bad Bunny

¿La nueva Jimena Sánchez? Norma Haro eleva la temperatura en revelador traje de baño | FOTOS

Belinda se olvida de Nodal y posa muy sensual en Instagram | FOTO