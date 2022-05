Tan ESTREMECEDORA que te sacará de tu zona de confort; la película que debes ver en HBO Max; recaudó más de 1 MDD

Los usuarios en busca de entretenimiento se preguntan qué pueden ver en las diversas plataformas de streaming que hoy en día existen, donde se puede encontrar una gran variedad de películas y series de diversas temáticas y géneros. En este sentido, una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Bajo este panorama, los títulos que ofrece la plataforma ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta página de entretenimiento ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cines o en televisión.

Qué ver en HBO Max

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Por esta razón, te recomendamos la cinta Polaroid, la cual se encuentra dentro del género terror sobrenatural, y que tuvo estreno 2019 bajo la dirección de Lars Clever.

Esta producción que se encuentra actualmente en HBO Max, está basada en un cortometraje de 2015 bajo el mismo nombre, y cuenta con las actuaciones de Kathryn Prescott, Grace Zabriskie, Samantha Logan, Tyler Young, Javier Botet, Katie Stevens, Madelaine Petsch, Priscilla Quintana, Davi Santos, Keenan Tracey y Mitch Pileggi.

¿De qué trata "Polaroid"?

“Polaroid” sigue la historia de una estudiante de secundaria llamada Better Fischer, quien descubre una cámara vieja en su casa, la cual contiene diversas imágenes extrañas y perturbadoras, además de qué cada vez que utiliza la cámara para tomar una fotografía de cualquier otra persona, está vive algún final trágico.

Cabe señalar que esta película fue estrenada en cines de Alemania en 2019 y en Estados Unidos el 11 de octubre de 2019 a través de vertical entertainment; se grabó en 2017 en nueva Escocia y logró recaudar alrededor de 1 millón 452 mil dólares.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica la cual podrás disfrutar a lado de tus seres queridos para pasar un momento agradable lleno de terror.

