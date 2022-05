Mariazel se impone como la reina de los shorts y hace olvidar a Mariana Echeverría

Mariazel se lució este miércoles con un espectacular look de short con la que se impuso como la reina del estilo y superó a otras celebridades, como su ex compañera de "Me Caigo de Risa", Mariana Echeverría, quien también se ha caracterizado por imponer moda con este tipo de prenda.

Además de su trabajo como conductora y actriz, la originaria de España, se ha colocado como una conocedora de moda, pues siempre usa las piezas en tendencia y combina a la perfección cada una de sus prendas, tal y como lo hizo este miércoles, ya que aunque solo acudió a un restaurante con amigas, eligió un conjunto con el que robó miradas.

Mariazel es la reina de los shorts

Por medio de sus historias de Instagram, Mariazel reveló que se reunió con un par de amigas, una de ellas fue su excompañera de MCDR y actriz de "Una Familia de 10", Jéssica Segura. Aunque el evento fue algo casual, la conductora de TUDN eligió un oufit de short con un top, con el que lució elegante y muy chic.

Foto: Especial

En su pequeño clip que acompañó con la canción "Celebration" de Kool & The Gang, la presentadora de televisión se dejó ver frente al espejo del restaurante, el cual le permitió presumir su look de short de rayas en blanco y negro que combino con un top strapless y un saco, esta última prenda para darle un toque más formal. Asimismo, para contrastar el outfit bicolor, la actriz portó unas zapatillas en tono amarillo, que aún quera un color diferente al de su conjunto, hizo el match perfecto.