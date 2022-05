Madonna visita expo dedicada a Frida Kahlo y termina bailando "Cielito Lindo" | VIDEO

Una de las tendencias de búsqueda favoritas del momento es Madonna y esta vez no es por sus looks o por su talento como cantante, sino por gritar a los cuatro vientos su amor por México; en redes sociales se viralizó un video en el que la estadounidense terminó bailando "Cielito Lindo", una de las canciones más significativas para todos los mexicanos. Por supuesto, el emotivo momento ha dado mucho de qué hablar.

Fue la propia cantante quien compartió el video a través de sus historias de Instagram y aunque no deleitó con su voz al interpretar "Cielito Lindo", sí sacó sus mejores pasos de baile para acompañar a sus hijas. Por si fuera poco, Madonna dejó en claro una vez más que es una fiel admiradora de Frida Kahlo, quien tiene una exposición en Estados Unidos que ha acaparado todos los reflectores por lo impresionante que es.

Durante su visita a la expo "Frida Experiencia Inmersiva", la reina del pop protagonizó uno de los momentos más virales de su trayectoria y que además resultó muy significativo para todos los mexicanos. En la grabación se observa a la diva recorrer los pasillos del lugar, mismos que están repletos de proyecciones con todas las obras de la pintora mexicana y aunque la sala estaba vacía, los ánimos cambiaron por completo cuando se puso a bailar.

Pues mientras la experiencia inmersiva presumía el trabajo de Frida Kahlo, el lugar estaba ambientado con la canción "Cielito Lindo", un hecho que provocó que Madonna recorriera la sala con sus mejores pasos de baile, así como algunas vueltas mientras sostenía un girasol.

La canción mexicana más emblemática no sólo provocó que la cantante comenzara a bailar, pues también se sumaron sus dos hijas, Stella y Estere, quienes mostraron su talento como bailarinas y aprovecharon sus girasoles para darle un toque más especial al momento. Por supuesto, los fans de la reina del pop destacaron que este es uno de los videos más íntimos y bonitos que su ídola ha compartido con las gemelas.

Esta no es la primera vez que Madonna presume ser una fiel admiradora de Frida Kahlo, pues incluso hace poco se dio conocer que durante su juventud visitó "La Casa Roja", el otro hogar de la pintora mexicana que también se ubica en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. Asimismo, se sabe que su gusto por el arte de la mexicana la ha llevado a tener cuatro piezas originales que ya son parte de su colección privada.

"Madonna vino cuando estaba en su apogeo, yo era una niña, estaba con el disco de 'Like a Prayer' (poco después de 1990) y tocó la campana que estaba en la puerta, no había timbre. Mi abuela (Isolda, quien era hija de Cristina, la hermana de Frida) abre y no supo quien era, y le avisa (a mi mamá) 'oye, que hay una Madonna que quiere entrar' no podíamos creerlo. Pasó, y sí que nos ha demostrado que es una fan total, admiradora", dijo Mara de Anda Romeo a Reforma.