La película IDEAL para pensar en las familias disfuncionales está en Netflix; es la más vista hoy |TRÁILER

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Top 10 de las más vistas

Bajo este panorama, ahora la empresa dedicada al entretenimiento audiovisual, anunció recientemente la variedad de contenido tanto en series como películas durante la llegada del mes de junio, entre las que destacan “La casa de papel: Corea”, “Peaky Blinders”, “Malverde: El santo patrón” con Pedro Fernández y “The Umbrella Academy”, y en cuanto a películas se encuentran como las más esperadas “Centauro”, “Spiderhead” con Chris Hemsworth y “Árboles de paz”.

Sin embargo, existen diversas producciones que prevalecen en el catálogo de la plataforma, y que incluso se han consolidado como clásicos dentro de ésta; tal como sucede con la cinta “La familia perfecta”, la cual se encuentra dentro del género comedia y que tuvo estreno durante 2021.

¿De qué trata "La familia perfecta"?

Esta producción fue dirigida por Arantxa Echevarría y protagonizada por Belén Rueda, José Coronado, Carolina Yuste, Gonzalo de Castro, Gonzalo Ramos y Pepa Aniorte.

“La familia perfecta”, sigue la historia de Lucía, quien lleva una vida tranquila y llena de rutina para mantener todo bajo control, sin embargo, aunque ella busca tener una familia ejemplar, los obstáculos a los que se enfrenta es precisamente a sus familiares, luego de que conoce a la novia de su hijo, quien ha crecido en un entorno que Lucía jamás imaginó para su hijo.

