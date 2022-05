Descubre lo que Dayanara Torres opina del compromiso de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Marc Anthony es uno de los artistas más destacados del género latino. El cantante y actor puertorriqueño y nacionalizado estadounidense de 53 años sigue cautivando a su público cada vez que se sube arriba del escenario. Pero, también fue noticia por su compromiso con la modelo paraguaya Nadia Ferreira. Al respecto, su ex esposa y madre de sus dos primeros hijos, Dayanara Torres, opinó sobre la nueva pareja.

El salsero que nació en Estados Unidos, confesó en una entrevista que tuvo una muy buena relación con la artista mexicana Selena Quintanilla, que fue asesinada en la década del ’90. Anthony comentó que al principio les costó mucho hablar español y que guarda un gran cariño de la intérprete de ‘Flor pálida’.

Marc Anthony y Selena Quintanilla. Fuente archivo

Anthony fue noticia por haber anunciado hace algunas semanas su compromiso con la modelo paraguaya y ex concursante de Miss Universo, Nadia Ferreira. La pareja anunció su noviazgo en marzo de este año y rápidamente el cantante le otorgó un anillo de compromiso. Lo que llamó la atención en los seguidores fue la diferencia que existe de 30 años de edad entre ambos.

Es el primer compromiso para Ferreira, pero no así para Anthony quien ya ha estado casado en varias oportunidades. Todas las ex parejas del cantante puertorriqueño han sido del mundo del espectáculo y solo con algunas la relación continúa siendo amistosa. Con la última mujer que tuvo hijos fue con la cantante y actriz Jennifer López, de quien se separó en 2011. Además, se terminó tapando un tatuaje que tenía de JLo en su dedo. Estuvo casado también con Shannon De Lima, pero con la venezolana no tuvo hijos.

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron su compromiso. Fuente Instagram @marcanthony

Previo a ese matrimonio, estuvo casado con Dayanara Torres ex Miss Universo 1993 quien además fue la primera esposa de Marc Anthony. Con el cantante tuvo dos hijos y se terminó separando por infidelidad. Torres opinó sobre el compromiso con Nadia Ferreira en una entrevista y les deseó lo mejor, debido a que es el padre de sus hijos y le tiene mucho respeto.