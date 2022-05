Jacky Bracamontes maquilla a sus hijas de forma "exagerada" y la tunden en redes: FOTOS

Jacky Bracamontes gusta de compartir a sus seguidores de redes sociales los momentos que vive en familia y este martes no fue la excepción, pues publicó en su cuenta de Instagram una foto de sus hijas, quienes se lucieron con maquillaje. Aunque la actriz consideró que sus pequeñas se veían hermosas, los usuarios no tardaron en criticarla por pintarlas de forma "exagerada".

"Parece que traen filtro de los que maquillan… pero nooo! Es hair and makeup de @laurasbarcelo !!! Ellas estuvieron soñadas en su show de baile!!! #mygrils #danceshow (Siento raro de verlas tan maquilladas, pero en el teatro se veía increíble!!!)", fue la frase con las que la originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió la serie de fotos que causaron mucha polémica.

Jacky Bracamontes presume a sus hijas maquilladas

Aunque la protagonista de telenovelas como "Las tontas no van al cielo", dejó claro que este maquillaje era para una presentación, sus más de 7.7 millones de seguidores no tardaron en criticarla, ya que consideraron que las niñas no deberían de estar usando este tipo de productos en su cara, pues lastima su piel y están hechos para las mujeres más adultas.

Jacky Bracamontes recibe críticas por maquillar a sus hijas Foto: Captura de pantalla

"Siiii está raro!!!! a mi no me late tanto el maquillaje para su edad", "Que bellas pero no había necesidad de TANTO maquillaje... q paso con el maquillaje sencillo q les ponen a las niñas para esos eventos?" y "Tus niñas son hermosas, pero a mi no me gustan las niñas maquilladas", fueron algunos de las críticas que dejaron sus fanáticos en los comentarios. Sin embargo, hubieron algunos que salieron a su defensa: "Les dejo un consejo 'no son sus hijas no son su problema'" y "Lean antes de ponerse a opinar tonteras", colocaron quienes que la apoyaron.

¿Quiénes son las hijas de Jacky Bracamontes?

Jacqueline Bracamontes es una de las celebridades que más hijos tiene, pues junto a su esposo Martín Fuentes, tuvo cinco hijas. En el 2012, nacieron sus mellizos, Jacqueline y Martín, lamentablemente el pequeño falleció en su vientre, lo que provocó una gran tristeza en la presentadora.

Sin embargo, esto no impidió que formara una extensa familia, pues dos años después, tuvo a Carolina y en 2016 llegó a su vida Renata, la que todos decían que sería su última hija, sin embargo, en 2018, volvió a convertirse en madre gracias a Paula y Emilia.

Jacky Bracamontes presume a sus hijas Foto: IG @jackybrv

