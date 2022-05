Erika Buenfil: 5 FOTOS del hijo de “La Reina del TikTok” que confirman que es todo un galán

En las últimas semanas, Nicolás Buenfil, el hijo de Erika Buenfil ha ido tomando mayor relevancia dentro del mundo de la farándula pues a sus casi 18 años ya ha comenzado a destacar como todo un galán, por lo que en esta ocasión te contaremos algunos aspectos que posiblemente no sabías acerca del apuesto joven, además, te presentaremos 5 fotos donde se demuestra que heredó toda la belleza de “La Reina del TikTok”.

Nicolás de Jesús Buenfil López es el nombre completo del hijo de Erika Buenfil y lleva los apellidos de su madre debido a que su padre, Ernesto Zedillo Velasco, nunca lo reconoció como su hijo por razones que se desconocen. De acuerdo con recientes declaraciones de “La Reina del TikTok”, quedó embarazada después de una sola noche de pasión con el hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo.

Asimismo, la querida actriz de telenovelas reveló que en un principio le asustó la idea de ser madre pues no estaba preparada para serlo, sin embargo, comentó que aún no nacía “Nico” y ya “estaba enamorada de la idea de cuidarlo”, por lo que cuando nació su hijo confirmó que él era el gran amor de su vida.

Hasta donde se sabe, Nicolás Buenfil sí ha tenido acercamientos con su padre y con otros miembros de su familia paterna, sin embargo, la propia “Reina del TikTok” aseguró que no han sido los suficientes para formar un lazo que los una de manera cercana, no obstante, también ha señalado que no se opone a su convivencia.

Erika Buenfil nunca trató de esconder a su hijo ni mucho menos, incluso, se le podía ver paseando junto a su retoño en los pasillos de Televisa cuando él era tan solo un niño, además, se sabe que fue él quien se encargó de impulsar a la actriz para que incursionara en las redes sociales pues hace un par de años su carrera había perdido fuerza, sin embargo, con la asesoría de su hijo la regiomontana logró conseguir el título de “La Reina del TikTok”.

¿Erika Buenfil es una madre celosa?

Hace apenas unas semanas, “La Bebeshita” reveló que estaba siendo cortejada por Nicolás Buenfil, sin embargo, la conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” aseguró que lo rechazó por la marcada diferencia de edad que hay entre ambos y al ser cuestionada sobre este tema la actriz dejó ver que es una mamá sumamente celosa pues aseguró que “no era suegra de nadie”, además, señaló que hablaría con su hijo pues considera que todavía no está en edad de tener novia.

Cabe mencionar que en esta relación madre e hijo, Erika Buenfil no es la única celosa, pues hace un par de años señaló que su hijo no la dejaba tener novio pues al plantearle la posibilidad se ponía “celosísimo”, no obstante, se cree que ya pudiera haber cambiado de idea ahora que él comenzó a interesarse en buscar una pareja.

Actualmente, Nicolás Buenfil tiene 17 años y hasta donde se sabe su única ocupación por ahora es estudiar y se desconoce si tiene pensado seguir los pasos de su madre dentro del mundo de la farándula.

SIGUE LEYENDO:

Erika Buenfil: 5 trajes de baño con los que impone estilo para mujeres maduras | FOTOS

Erika Buenfil revela el impactante motivo por el que nunca se casó, “me quede soltera”