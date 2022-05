Desde la cama Sugey Ábrego responde a "haters" con candente FOTO

Sugey Ábrego recibió una dura crítica en sus redes sociales, sin embargo, la actriz contestó de una forma muy creativa, pues subió una candente foto con la cual elevó la temperatura. Con esta respuesta, deja claro que está preparada para replicar las opiniones que tengan de ella de una forma fuera de lo común y a su puro estilo.

La también conductora gusta de estar siempre en contacto con sus fans, por ello hace algunas dinámicas en redes sociales, como Instagram, en la que ya tiene un millón de seguidores. En una de estas interacciones con sus admiradores, Ábrego recibió un comentario poco amistoso, no obstante, supo como sacarle provecho y contestar de manera respetuosa.

Así responde Sugey Ábrego a sus "haters"

La tarde del martes, la ex conductora de telejuegos colocó la caja de "preguntas y respuestas" en sus historias de Instagram, las cuales estuvo contestando con buena actitud. Sin embargo, uno de los cometarios no agradó a Sugey, puesto que lanzaba una dura crítica por no atender rápidamente a su cuestionamiento.

"Pinche vieja mamona nunca respondes!", colocó en la caja de preguntas el usuario del cual no se reveló la identidad. Aunque para muchos hubiera sido motivo de enojo, Sugey Ábrego contestó de manera respetuosa la razón por la que a veces se tarda en responder: "Besitos a los que se enojan a los que creen que no los leo pero 1000 comentarios ni siendo el dedo más rápido corazón, aún así tqm".