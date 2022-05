Modo verano: la nieta de José Luis “el Puma” Rodríguez sube la temperatura en traje de baño

Galilea López Morillo es hija de Liliana Rodríguez y nieta además del cantante venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez. Sin embargo, desde que era muy chica que no tiene ninguna relación con su abuelo. En las redes sociales, Galilea levantó la temperatura con un traje de baño y en modo verano.

Galilea López Morillo tiene 26 años y es la única hija de Liliana Rodríguez. A diferencia de su madre, su tía y su abuela, Lila Morillo, decidió elegir otro camino lejos del espectáculo y por eso se concentró en su carrera empresarial. La joven tiene su propio emprendimiento de bienes raíces que se encuentra en Miami.

Galilea López Morillo es la nieta del Puma Rodríguez. Fuente Instagram @galilealopezmorillo_

Al igual que su madre, Liliana Rodríguez y que Lilibeth Rodríguez, la relación con el Puma Rodríguez no es del todo buena. Al parecer, el vínculo se rompió cuando el cantante se casó por segunda vez con Carolina Pérez y posteriormente tuvieron a Génesis López Morillo. Tanto Galilea como su madre la habrían atacado a la actriz y esto causó enojo en el artista de 79 años quien afirmó no permitir una falta de respeto hacia su nueva familia. Luego, la joven de 26 años confesó que intentó contactar a su abuelo, pero éste no la atendió.

Galilea López Morillo es muy activa en las redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores en su Instagram. En uno de sus posteos, la nieta del Puma Rodríguez compartió una foto de cuando comenzó su tratamiento para bajar de peso, y otra foto del resultado de su tratamiento. La empresaria de bienes raíces siempre se la ve acompañada de su familia.

La imagen que compartió de su cuerpo en el tratamiento. Fuente Instagram @galilealopezmorillo_

En su cuenta de Instagram, Galilea López Morillo no quiso desaprovechar el verano y a través de una increíble foto, mostró su trabajado cuerpo. Se la puede ver a la nieta del Puma Rodríguez luciendo un ajustado traje de baño. En esta ocasión, la empresaria de 26 años subió la temperatura desde la piscina.