BTS: Jimin expresó su amor por J-Hope con una emotiva carta

El rapero de BTS, J-Hope desempolvó algunos recuerdos y se los mostró al ARMY en su cuenta de Instagram, y aunque todos enternecieron al fandom, fue la carta en donde Jimin le expresaba su amor y aprecio, la que más llamó la atención; pues fue una prueba de su fuerte amistad.

El rapero de Bangtan se ha vuelto muy activo en su cuenta oficial, pues es el integrante que más contenido sube a su "Feed". En sus publicaciones, muestra algunos de sus looks, así como sus actividades cuando no está creando música con la banda de k-pop. No obstante, este martes reveló algo más personal, pues subió algunas fotos y cosas que le recuerdan a sus compañeros de la banda a los que volverá a ver en el comeback, en el que lanzarán "Proof".

Jimin expresa su amor por J-Hope

Hoseok compartió una serie de historias en Instagram, y en una de ellas mostró la carta que Jimin le había dado con motivo de su cumpleaños hace algunos años. La postal no sólo es una simple tarjeta de felicitación, pues también le da a conocer su admiración y cariño.

"A Hoseokie hyung (hermano mayor). Esta es la primera vez que escribo una carta a uno de los miembros, así que estoy un poco avergonzado, haengnim (honorífico para hermano) jajaja. Es tan cursi, voy a morir jajaja. Haengnim, me molestó no poder celebrar tu cumpleaños correctamente el año pasado, y quería hacer algo para tu cumpleaños este año, así que preparé algo simple. ¡¡¡Feliz cumpleaños desde el fondo de mi corazón!!!", escribió en la carta a mano el bailarín de BTS.

Foto: Captura de Pantalla

"Siento que es la primera vez que te digo feliz cumpleaños jaja. Nunca pude decirte esto, pero haengnim, desde que nos convertimos en Bangtan, nos has estado guiando bien como líder. Siempre estoy agradecido, y por favor continúe guiando también", indicó Jimin para reconocer los esfuerzos de su compañero, quien también es escritor de varios de los temas de la banda de k-pop.

"Estoy seguro de que tienes preocupaciones y también pasas por muchos momentos difíciles, pero gracias por trabajar más duro que los demás miembros sin expresarlo nunca. Pero solo se va a poner más difícil, así que recuerda cuidarte. Me di cuenta de que te has estado enfermando o lastimando últimamente", mostrando inquietud en ese entonces.

Finalmente, el cantante de "Serendipity" concluyó con: "De todos modos, sinceramente te deseo un feliz cumpleaños. Todavía seré un poco molesto, ¡pero por favor cuídame! Te amo. Tu dongsaeng (hermano menor), Jiminnie".

La carta refleja la buena relación que tienen entre los miembros de BTS, pues, a pesar de que pasan mucho tiempo juntos, han sabido lidiar con la presión, convivencia y el paso de los años, para tener una buena amistad en donde todos se ayudan entre sí.

SIGUE LEYENDO:

BTS: La carta de V que hizo llorar al ARMY por esta razón

V de BTS habla sobre Jennie de BLACKPINK, ¿confirma que son novios?