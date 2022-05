De espaldas, Belinda eleva la temperatura posando en topless: FOTO

Durante la última semana, el nombre de Belinda ha aparecido de forma recurrente en diferentes portales de espectáculos debido a que su ex prometido, Christian Nodal, hizo pública una de sus conversaciones donde la actriz le pedía dinero para arreglarse los dientes, sin embargo, la intérprete de “Luz sin gravedad” ha decidido mantenerse al margen para no generar más controversia y en respuesta publicó una fotografía en topless con la que demostró que solo quiere enfocarse en el presente y en su futuro.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la bella actriz de “Bienvenidos a Edén” publicó la mencionada fotografía en la que posó de espaldas recargada sobre una pared únicamente utilizando unos jeans y uno de los aspectos que más llamó la atención fue la expresión de la actriz, la cual denotaba mucha sensualidad y fue debido a ello que robó cientos de suspiros entre sus fans y algunos de sus colegas del gremio artístico, quienes se volcaron en halagos para la intérprete de “El Sapito”.

“Divina mujer”, “Eres perfecta Beli”, “Qué manera de irradiar belleza”, “Toda una Diosa”, “Súper hermosa” y “Ganando como siempre” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Belinda, la cual, hasta el corte de esta redacción ya acumula más de 686 mil likes.

¿Por qué no ha respondido Belinda a filtración de la conversación?

El silencio de Belinda ante la filtración de la conversación en la que le pide dinero a Christian Nodal ha generado una gran cantidad de especulaciones entre los seguidores de la ex pareja que se conocía como “Nodeli” y entre estas versiones hay quienes aseguran que la actriz de origen español está ignorando al sonorense porque simplemente ya no quiere saber nada más de él, sin embargo, otros de sus fans aseguran que podría estar preparando una demanda en contra de intérprete de “botella tras botella” por haber afectado directamente su imagen, no obstante, se espera que sea ella misma quien de su versión de los hechos para acabar de una vez por todas con esta polémica.

Belinda y Nodal terminaron su relación el pasado mes de febrero. Foto: Especial

