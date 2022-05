ESTA serie visibiliza la diversidad sexual y se basa en un cómic; la puedes ver en Netflix |TRÁILER

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Sin embargo, Netflix también ha buscado la forma de renovarse innovar con su contenido, hablando no solamente de tramas ficticias o de drama heterosexual ha creado contenido y con referencias a la comunidad LGBT+.

¿De qué trata "Heartstopper"?

Tal como sucede con su reciente lanzamiento Heartstopper, la cual sigue la historia de un romance adolescente entre dos jóvenes que se conocen en una escuela para varones. Con el paso de los días ambos empezarán a conectar con diversas ideas y formas de ver la vida, pero también en los deportes; esto los llevará a entablar algo más que una amistad.

Cabe señalar que dicha producción en serie ha logrado una gran aceptación por parte del público adolescente, al cual va dirigido ya que de acuerdo a las críticas de los usuarios de Google, el 98% de los votos han sido a favor de esta producción.

Confirman dos temporadas más

Por otro lado, es importante señalar que esta producción en serie fue creada y escrita por Alice Oseman, misma que está basada en la novela gráfica y web cómic homónima de Alice Oseman. Contó con la dirección de Euros Lyn y con las actuaciones de Joe Locke, Kit Connor, Yasmin Finney y William Gao.

En suma, es importante recalcar que la primera temporada contó con ocho episodios, y recientemente han anunciado la creación de otras dos temporadas, mismas que prometen resolver todas las dudas de la historia.

