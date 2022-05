Karol G sacudió la red con un ajustado body

El momento de Karol G no podría ser tan perfecto. La cantante colombiana viene de presentarse en el Festival de Coachella, de lanzar su nuevo sencillo y de anunciar nuevas fechas en su gira. Pero, los fanáticos de ‘La Bichota’ están aguardando el cambio de look que se hará donde dejará el color azul. Mientras tanto, revolucionó Instagram con un particular body.

La cantante colombiana de 31 años estuvo presente en uno de los festivales más importantes de Estados Unidos, donde fue una de las más aclamadas en Coachella. Además, Karol G compartió escenario junto con Becky G y ambas cantaron el tema que lanzaron juntas llamado ‘Mamii’. Pero, no estuvieron solas debido a que en primera fila estuvieron las madres de las artistas quienes también se llevaron todas las miradas.

Karol G encendió las redes sociales. Fuente Instagram @karolg

Su última canción llamada ‘Provenza’ tiene la característica de que el videoclip es protagonizado solo por mujeres. En pocas horas, el tema ya se convirtió en lo más escuchado en las plataformas digitales. Karol G, anunció también una gira por Estados Unidos llamada ‘$trip Love Tour’ y promete ser muy ardiente ya que desplegará toda su belleza en los escenarios tratando de enamorar al público estadounidense. La ganadora de seis estatuillas en los Latin American Music Awards, se presentará con un particular cambio.

La ex pareja de Anuel AA, confirmó que tras su gira, le dirá adiós a su característico color azul en el cabello. Se sabe que es una mujer exuberante y que le llaman la atención los colores llamativos, por lo que no sorprende que su nuevo color de cabello sea exótico. Este cambio, 'La Bichota' lo realizará cuando finalmente termine con sus shows.

Este es el body que lució Karol G. Fuente Instagram @karolg

Mientras tanto, Karol G arrasa en Instagram con sus publicaciones luciendo su entrenada figura gracias a su dieta estricta. En su último posteo, la oriunda de Medellín lució un espectacular body blanco. La publicación superó los 3 millones de likes y tuvo miles de comentarios que se quedaron enamorados de su belleza.