Danna Paola lanza polémico mensaje "hilos de Twitter me entretienen más que las series", ¿indirecta para "Èlite"?

Vaya polémica que se desató en redes sociales tras las recientes declaraciones de Danna Paola, quien habría revelado la verdadera razón de su salida de la exitosa serie de Netflix, "Élite", donde la también actriz interpretó a 'Lucrecia Montesinos', uno de los personajes más queridos y mejor vestidos de la producción.

A través de su cuenta de Twitter, Danna Paola lanzó un polémico tuit que despertó muchas dudas entre los fans, quienes no dudaron en asegurar que la "indirecta" de la actriz está dirigida hacia "Élite", y si bien muchos destacan que podría tratarse por las últimas temporadas, hay quienes aseguran que se trata de toda la saga, pues la también cantante destacó que la entretienen más los hilos de Twitter.

"Las historias en hilos de Twitter me sorprenden y entretienen más que ciertos escritores de series adolescentes", escribió la princesa del pop latino desde sus redes, un mensaje que suma más de 12 mil me gustas y cientos de retweets.

Tras esta fuerte opinión, muchos de sus fans aprovecharon para citar el mensaje con comentarios como "ahí te la llevas, Élite", "Élite quedó", "yo con todas las temporadas de élite", "Danna Paola atacando a la peor serie en existir en la historia o sea Élite"; sin embargo, hubo quienes destacaron que el tuit más bien se refiere a la cuarta y quinta temporada de la serie, pues cabe recordar que la mexicana dejó el proyecto al terminar la tercera temporada, una decisión a la que se sumaron Álvaro Rico, Jorge López, Mina El Hammani, Ester Expósito, Leïti Sène y Sergio Momo.

"Pero Danna ¿por qué hablas así de las últimas temporadas de elite?", "está hablando de élite" y "como las últimas temporadas de Elite, se sabe", son algunas de las respuestas que se leen en Twitter; sin embargo, la intérprete de "Mala Fama" no ha dado más declaraciones al respecto y aunque la indirecta fue tomada para este proyecto, algunos usuarios destacaron que más bien es un mensaje para proyectos como "Heartstopper" o "Bienvenidos a Edén", donde sale Belinda.

Aunque era "la villana" de la historia, el público no pudo evitar encariñarse con 'Lu', por lo que una de las preguntas más frecuentes cuando llegó la curta temporada era por qué Danna Paola ya no formaba parte del elenco y según dijo al programa español "El Hormiguero", fue para dejar de dividir su vida entre la actuación y la música, para por primera vez priorizar su carrera como cantante.

"Dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo. Entonces, mientras estaba componiendo, estábamos lanzando ‘Mala fama’, que ha sido de las canciones que más ha sido escuchada desde que saqué música; (...) y dije, 'bueno, no me puedo dividir'. Salía del rodaje de Élite y me iba al estudio, y luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas”, dijo.