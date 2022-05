Grupo Firme y Banda El Recodo anuncian FECHA y NOMBRE de su nuevo sencillo: FOTO

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, es por eso que Grupo Firme y Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga ya compartieron el nombre y la fecha en la que decidieron dar a conocer la colaboración que tiene programada juntos.

Será el próximo 31 de mayo del 2022 cuando por fin salga a la luz tan esperado proyecto musical en la que participan la madre de todas las bandas y la agrupación "fenómeno" del regional mexicano, además anunciaron que se titula “El remplazo”.

En la imagen que publicaron en sus cuentas oficiales se aprecia Eduin Caz y Giovanni Mondragón, vocalistas de sus respectivos grupos junto a los datos y con un escrito en donde dicen que será todo un éxito radial y en plataformas.

“Estamos seguros que les encantará este gran dueto” escribieron los artistas desde sus plataformas, en donde inmediatamente los fans empezaron a pronunciar su opinión al respecto, algunos elogiaban y expresaban que quieren escuchar el sencillo y otros no estaban de acuerdo con la mezcla.

Cabe señalar que Eduin Caz dio a conocer que durante una parte de su carrera buscó la forma de entrar a la agrupación originaria de El Recodo, Sinaloa, confesó que hizo casting para sumarse a los músicos, pero no corrió con suerte, es por eso que ahora está cumpliendo un gran sueño, cantar junto a sus ídolos.

Banda El Recodo es considerada la más grande agrupación exponente de la música grupera, sus canciones se han escuchado en los cinco continentes del mundo, han viajado a importantes eventos deportivos y culturales a poner en alto el nombre de su país.

Grupo Firme está creciendo a nivel exponencial, rompen estereotipos, han abierto la libertad para otros artistas del género en vestimenta y se colocaron como los más taquilleros y con la gira más lucrativa de Estados Unidos en 2021.

