De espaldas Yanet García eleva la temperatura con atrevido pareo transparente

Con el mar de fondo y utilizando un atrevido pareo transparente, la modelo Yanet García se dejó ver en su más reciente foto de Instagram, en donde además de presumir sus días en la playa en las islas de Bahamas, también mostró su silueta con la que arrancó suspiros y elevó la temperatura.

La influencer que se dio a conocer como "la chica del clima" del programa 'Hoy' reveló desde hace algunos días que se encuentra en las playas de Islas Turcas y Caicos, ubicadas al sureste de las Bahamas. De acuerdo a sus publicaciones, está en dicho lugar para hacer una sesión de fotos, pues no viajó sola a éste increíble lugar, ya que está acompañada de su equipo de trabajo como es el maquillista Alfonso Waithsman.

Yanet García se lució en Bahamas Foto: IG @iamyanetgarcia

Yanet García se luce en atrevido pareo transparente

Fue este miércoles cuando García compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que posó de espaldas y dejó ver las aguas azules del paradisíaco lugar. En la imagen, la modelo presumió su silueta en un pareo blanco con transparencias, el cual dejó ver que abajo de él tenía un diminuto bikini. La pieza se asemejaba a un vestido, pues tenía la espalda descubierta y un largo que llegaba hasta por debajo de los pies, haciéndolo una vestimenta muy chic para la playa.

"She remembered who she was and the game changed" (Ella recordó quién era y el juego cambió), fue la frase que Yanet García utilizó para acompañar su imagen en la que recibió cientos de comentarios y más de 90 mil "me gusta". La postal se ha convertido en una de sus favoritas, pues después de publicarla en su "Feed" de Instagram, en donde tiene 14.7 millones de fans, la eligió como foto de perfil.

Desde la playa, Yanet García arrancó suspiros Foto: IG @iamyanetgarcia

Yanet García actualmente se está enfocando en su carrera de modelo y en su contenido exclusivo para la plataforma de OnlyFans, en donde sube algunas fotos y videos posando de forma sensual y utilizando atrevidas prendas de ropa. En sus redes sociales como Facebook e Instagram, la originaria de Monterrey, Nuevo León, da una "probadita" a sus seguidores de lo que pueden encontrar en dicha página que se ha vuelto popular entre los adultos.

