¿Todo bien en casa? Nodal publica foto de amor a la naturaleza tras FILTRAR mensajes íntimos con Belinda

Belinda y Christian Nodal se apoderaron de las miradas de todo México cuando confirmaron su compromiso, pero no todo era positivo, ya que en ocasiones se hablaban de polémicas entre la familia del exponente del regional mexicano y la cantante. Ahora, varios meses después siguen dejando de qué hablar. El encargado de encender las redes fue intérprete de “Adiós amor” mandó un mensaje de amor en sus redes sociales.

Después de filtrarse una foto de pantalla de la conversación que sostuvo con la cantante de “Sapito”, Nodal aprovechó sus historias de Instagram para mandarle un mensaje de amor a la naturaleza y a sus fans. Aquí dejó ver que no le importan tanto lo ocurrido en redes sociales recientemente.

“La cantar de la naturaleza por las mañanas es algo tan bello… Buenos días”, escribió en la historia acompañado con una mano, una imagen de una mujer (en forma de nube) que sopla y un corazón verde. Dichas palabras tenían de fondo unas montañas y un cielo que parecía un poco nublado.

Los mensajes filtrados

Twitter explotó recientemente cuando se filtró una captura de pantalla de la conversación entre Christian y Beli. En dicha imagen se puede ver como la protagonista de “Bienvenidos al Edén” le dice que sabía que eso iba a pasar y se arrepentía porque le destruyó la vida entera.

En los mensajes también deja claro que ella le pedía dinero todo para cualquier cosa que necesitara, inclusive para sus papás, situación que presuntamente ocasionó que se terminara el compromiso que había entre el cantante de regional mexicano y la actriz nacida en Madrid.

“Amor… Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? Ósea no te va a llegar algo de dinero de esta Semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar”, se puede leer en el primer mensaje previo a que aparezcan todos los mensajes donde ella indica que le arruinó la vida por completo.

