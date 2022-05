3 Dramas coreanos para ver en una sola noche y no aburrirte en la semana

Arma un maratón con estos dramas coreanos, uno de los fenómenos del entretenimiento que se ha vuelto muy popular gracias a plataformas como Netflix. Olvida un rato la rutina y aprovecha el tiempo libre en casa para ver las mejores historias que al menos te quitarán el aburrimiento.

K-Dramas que te acabarás en una sola noche

LIKE

Dorama que puedes ver gratis en YouTube, la trama es sobre So Yun, una chica de secundaria de 18 años que no ha podido adaptarse a su escuela o tener amigos. Ahí hay un club llamado "LIKE", que a través de YouTube trata de descubrir lo que les gusta realmente a los estudiantes o a quiénes les gustan.

W.H.Y.

También puedes encontrar este drama en YouTube, la historia sigue la vida de un joven que tiene una cita que deberá durar 100 días, pues todo será perfecto, pero después de ese tiempo la ruptura es inevitable. Por lo que después de perder a su amor, sus amigos intentan animarlo y se van de viaje juntos para que pueda superar a su ex.

Re-feel

Dorama que puedes ver a través de WEtv completamente gratis, la historia se ambienta en una cafetería donde tienen una bebida especial y que se ha convertido en la sensación del lugar. Además, ofrecen descuentos a estudiantes de las universidad que en realidad no son otros que personajes de otros dramas web. Además, el protagonista es un chico que se reencuentra con la joven que rechazó en la universidad.

