Beatriz Solís, hija de Marco Antonio Solís, eleva la temperatura con sus curvas

La hija de Marco Antonio Solís, Beatriz, es un claro ejemplo de constancia y perseverancia. La descendiente del “Buki” se encuentra en pleno ascenso en su carrera en la música regional. Previamente a ello, la joven trabajó en diferentes rubros.

“Empecé a trabajar de diferentes cosas: de mesera, maquillando, siempre algo para traer a la mesa la comida. Hasta que me di cuenta que en uno de los restaurantes ponían karaoke y la gente me ponía a cantar. Ya de ahí la gente iba al restaurante pensando que iba a cantar, pero no. Un dueño de un restaurante de mariscos me dijo que me contrataba para cantar, no era mucho dinero, pero era más que lo que ganaba como mesera. Ahí descubrí lo que me gustaba hacer” había declarado en su momento Beatriz Solís en las redes.

En las últimas horas, Beatriz Solís volvió a demostrar toda su belleza en las redes sociales. La también cantante publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se desató todos los suspiros de sus miles de seguidores. La artista lució un conjunto de top y falda tiro alto con estampados arabescos en tonos blancos y negros. La morocha complementó su look con su cabello semirecogido y un delicado make up.

Beatriz Solís posando con amigas. Fuente: Instagram Beatriz Solís

“No importa lo que la vida me depare, todavía les deseo lo mejor a todos aquellos que intentan lastimarme. Cada uno da lo que tiene en el corazón, el karma es real” fue el sencillo y reflexivo texto que eligió Solís como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Beatriz Solís posando. Fuente: Instagram Beatriz Solís

Esta mencionada publicación de Beatriz cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los dos mil corazones en tan solo horas. “La verdadera belleza no necesita filtros… dichosos los que persiguen y creen en sus sueños”, “Tan hermosa como siempre y como nunca” y “Te queremos mucho beatriz y a tu papa grandes canciones de los bukis” fueron algunos de los mensajes que recibió la artista.