3 Dramas coreanos para conmemorar el Día Internacional contra la Homobofia

Desde 2004, la OMS (Organización Mundial de la Salud) designó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la LGBTfobia, pues tiempo atrás se eliminó la sexualidad de la lista de enfermedades mentales. Para celebrar este día, te recomendamos los mejores dramas coreanos LGBT.

Aunque la sociedad de Corea del Sur ha sido considerada como homofóbica, la industria del entretenimiento ha incursionado en las llamadas historias BL (boys love), rompiendo con las ideologías y los estereotipos de las relaciones amorosas en los doramas. Este tipo de series han sido muy populares entre las fans, y algunas retratan la realidad de la comunidad.

El Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia busca difundir el derecho a la diversidad sexual y reconocer los derechos de las personas sin importar su orientación o identidad de género. Checa esta lista de doramas LGBT que puedes ver hoy mismo y con los que podrás identificarte.

Doramas LGBT para celebrar el Día contra la Homofobia

Nevertheless

Aunque no es un dorama LGBT, la trama presenta a dos personajes secundarios que representan las relaciones entre mujeres, pero quienes sufren por el miedo de perder su amistad y de tener sentimientos más alla de ser amigas. La historia también sigue a una joven que promete ya no involucrarse con chicos luego de sufrir una decepción, pero conoce a un chico que no se compromete en las relaciones y sus planes fracasan.

Cherry Blossoms After Winter

K-Drama BL que puedes ver en Viki, la trama sigue la vida de dos jóvenes que han vivido bajo el mismo techo luego de que uno de ellos pierde a sus padres. Ambos creen que se odian mutuamente, pero en realidad uno de ellos ha estado enamorado del otro. La pareja se enfrentará a su miedo de aceptar sus propios sentimientos, sino al que dirán de los demás, incluidos sus padres y amigos.

“TO MY STAR”

Dorama coreano que puedes ver en Viki, sigue la historia de un actor famoso que atraviesa una mala racha y un chef, ambos terminan viviendo bajo el mismo techo a pesar de ser polos opuestos. Con el tiempo, se enamoran, pero sufrirán cuando uno de ellos se enfrente a la homofobia interna, además de que tiene un pensamiento más conservador, por lo que su amor se verá amenazado.

