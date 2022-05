“No voy a aceptar menos”, Sugey Ábrego revela si llegará o no al altar: VIDEO

Sugey Ábrego se sinceró sobre su vida personal y dejó entrever que ya pudo haber iniciado una nueva relación sentimental, la cual, ya la habría hecho considerar en llegar al altar, además, también habló sobre su faceta como sex symbol y reveló si tiene contemplado realizar videos explícitos junto a Sabrina Sabrok o posar como Dios la trajo al mundo por lo que dejó a sus seguidores atónitos con su respuesta.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría Fin de Semana” donde la querida actriz y conductora fue cuestionada sobre su vida sentimental por lo que reconoció que sí hay alguien en su corazón y aunque no reveló la identidad del misterioso galán, advirtió que, si muy pronto cambia de residencia a Toronto, Canadá es porque “se la llevan”.

“Si estaré viajando a Toronto, será porque me llevan, no lo sé, con mis fotos me han surgido muchos nuevos pretendientes no lo puedo negar, pero también con la pandemia he aprendido qué no quiera en mi vida, qué tipo de relación asertiva quiero tener y pues definitivamente tiene que ser un hombre con una mentalidad abierta porque me tiene que aceptar con todo lo que soy”, señaló la ex chica del clima.

Sugey Ábrego es considerada como un auténtico sex symbol. Foto: IG: sugeyabregotv

En otro momento de la entrevista, Sugey Ábrego fue cuestionada sobre la posibilidad de llegar al altar con este nuevo y misterioso galán, por lo que la respuesta de la actriz veracruzana fue contundente, no obstante, aseveró que, por ahora, no piensa hablar de planes o revelar el nombre de su pareja hasta que compruebe que las cosas van totalmente en serio.

“Yo he decidido que no voy a hablar de ninguna relación relevante hasta que no vuelva a tener un anillo en mi dedo, porque yo ya fui esposa así que menos no voy a poder aceptar y tampoco estoy negada porque claro que tengo la ilusión de volver a casarme”, sentenció la actriz.

Cabe mencionar que, en la recta final de la entrevista, la también influencer aprovechó para dejar en claro que su nueva conquista no se trata de un “Sugar Daddy” pues mencionó que “esas cosas no le gustan” ya que “para eso trabaja”.

¿Sugey Ábrego posará al natural?

Para finalizar la entrevista, Sugey Ábrego también fue cuestionada sobre la posibilidad de posar completamente al desnudo o realizar algún video explícito junto a Sabrina Sabrok, quien ya ha invitado a diversas personalidades de la farándula a incursionar en el mundo del cine para adultos, no obstante, la actriz descartó totalmente ambas posibilidades.

“No, explícitos no, no, no, porque no me gusta que vean los lunares de la espalda ni las pecas de abajo, no porque Sugey Ábrego es una fantasía y creo que ese es el encanto, mientras los caballeros me tengan como una fantasía yo creo que voy a seguir teniendo este éxito y tengo los límites muy claros de lo que no voy a hacer”, finalizó la bella actriz y conductora.

