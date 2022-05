Mariazel eleva la temperatura con el Anitta challege y deja boquiabierto a su esposo | VIDEO

Mariazel se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que compartió un video en sus redes sociales donde se pudo ver que nuevamente realizó el “Anitta Challenge” por lo que sorprendió a todos con sus candentes movimientos de cadera, incluso, se pudo ver dejó boquiabierto a su esposo, Adrián Rubio, quien no daba crédito de lo que estaba viendo.

Fue a través de diferentes historias compartidas a través de su perfil de Instagram donde Mariazel estuvo compartiendo diferentes aspectos de la fiesta de cumpleaños de Lalo Suárez, el productor de “Me Caigo de Risa”, “Miembros al aire” y otros exitosos programas por lo que desde muy temprano comenzaron las celebraciones en las que hubo de todo.

Una vez entrada la fiesta a la que asistieron todos los miembros de la “La Familia Disfuncional”, Jessica Segura compartió un video en el que se pudo ver que Mariazel e Iratze Beoriegui, la esposa de Faisy, realizaron de forma simultánea el “Anitta Challenge” en medio de la pista mientras todos los invitados les aplaudían y gritaban por sus espectaculares y sensuales movimientos.

En la grabación se puede ver que Adrián Rubio, el esposo de Mariazel, quedó completamente impactado por lo que estaban viendo sus ojos y prueba de ello es que quedó boquiabierto y seguramente más enamorado de la madre de su hija, Laia.

Cabe mencionar que en otro video publicado por Yurem Rojas, quien también estuvo en la fiesta, se pudo ver que las respectivas parejas de estas bellas mujeres no quisieron quedarse atrás y también se sumaron al Anitta Challenge, no obstante, al finalizar su baile todos corrieron a ayudarlos para que se pusieran de pie pues bromearon asegurando que “ya no estaban en edad” para ese tipo de bailes.

Por otra parte, Mariazel también dejó ver que luego de la noche de fiesta, su esposo y ella decidieron terminar la celebración comiendo tacos con su respectivo refresco de cola en una taquería de barrio como cualquier otra persona, por lo que Mariazel se llevó el reconocimiento de sus seguidores por seguir conservando la humildad que la ha caracterizado desde el inicio de su carrera.

Mariazel espanta a su hija

Hace apenas unos días, Mariazel trató de realizar un reto de baile para su perfil de TikTok bailando reggaetón y todo iba bien hasta que su hija Laia entró de manera inesperada a la habitación y al ver a su mamá agachada realizando atrevidos movimientos de inmediato dio marcha atrás realizando una expresión de espanto.

Tras este bochornoso momento, Mariazel detuvo su baile y comenzó a reír, no obstante, decidió publicar el video, el cual, se hizo viral de inmediato por lo divertido que resultó la situación para sus miles de seguidores.

