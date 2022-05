"La Bebeshita": el mini vestido de cuero perfecto con el que encendió la red

Daniela Alexis Barceló, mejor conocida como "La Bebeshita", volvió a ser la sensación de la red al no sólo presumir sus mejores pasos de baile para realizar un reto, sino por ser la gran diva de la moda al lucirse como nunca con un mini vestido negro y de cuero con el que destronó a Ana Bárbara, pues en las últimas semanas la cantante fue quien dio importantes cátedras se estilo para llevar correctamente esta tendencia.

Ahora, "La Bebeshita" llegó como la gran influencer que es, para demostrar que entre sus pasiones también destaca ser una experta en moda y cada uno de sus looks lo confirman, es por ello que la también youtuber se ha convertido en todo un referente de estilo para sus fans, quienes muy probablemente encontraron en este look de cuero la tendencia que querrán llevar todo el verano.

En un video de unos cuantos segundos, la conductora de "Venga la Alegría" se encuentra de pie y dando unos sutiles pasos de baile y contoneo de la cadera, mientras intenta que Aristeo Cázares se sume al trend, pero al rehusarse y seguir en su teléfono, "La Bebeshita" lo termina abrazando y dando la espalda a la cámara, presumió tener una de las mejores figuras con una mini cintura.

La también cantante presumió un estilo único con este look. (Foto: Instagram @alexissoy)

Para su look, "La Bebeshita" lleva un mini vestido de cuero con el que deja ver unas piernas torneadas y kilométricas con las que conquistó la red; la prenda también es entallada al cuerpo, por lo que revela cada una de las curvas de la famosa. Asimismo, tiene un escote halter con el que sus hombros dorados quedaron al descubierto. El outfit sólo estuvo completo por unas botas negras de tacón alto.

Por otro lado, la influencer presumió su melena castaña hasta la altura de la cintura por un peinado de ondas marcadas con las que demostró tener uno de los mejores estilos de las famosas y con el que además se coronó como la reina entre todas sus compañeras de "Venga la Alegría".

"La Bebeshita" sabe mejor que nadie que esta temporada el cuero está de moda. (Foto: Instagram @alexissoy)

La conductora agregó accesorios como pulseras y un reloj para completar su look. (Foto: Instagram @alexissoy)

El look de la conductora rápidamente se volvió viral en Instagram y sus más de dos millones de fans la llenaron con comentarios como "la más hermosa" y "me encantas". Cabe recordar que antes de llegar al matutino de TV Azteca, la influencer saltó a a fama oficialmente en el 2016 tras participar en el programa "Enamorándonos" y tras el éxito que tuvo con el que logró formar una fuerte base de fans y desde entonces no ha parado.

Y es que entre sus múltiples proyectos también destaca una carrera musical en la que ha presumido y causado sensación por su talento como cantante. De hecho, este fin de semana "La Bebeshita" se robó toda la atención del Internet, pues presumió su figura con un mini short y top de plumas, un look que será para su nuevo proyecto, un video musical que ya es de lo más esperado por los fans de la conductora.

