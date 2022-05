Paul Stanley compró el anillo de compromiso tres años antes de entregarlo, ¿Qué hizo con él y cuánto le costó?

Fue en el primer segundo de este 2022 que el conductor de televisión Paul Stanley se comprometió en matrimonio con su novia Joely Bernat durante un viaje que hicieron a Europa para dar la bienvenida al nuevo año, sin embargo, el anillo de compromiso que entregó el también actor lo compró hace tres años.

Así como lo lees, la joya la mantuvo escondida durante tres años, así lo compartió durante su visita al programa “Pinky Promise” al cual estuvo como invitado junto con Omar Chaparro.

Durante la entrevista, Paul Stanley relató que viajó a España con su hermano para ver unos partidos de fútbol, y aunque durante el viaje no lo disfrutó tanto debido a que estaba enfermo de influenza

“Me arme de valor y dije: ‘le voy a comprar el anillo a mi vieja’ (ahí en ese viaje) ahí me metí a una joyería, yo chingón y dije: ‘no mames ¿por qué no me compré algo yo, nomas a mi vieja?’, y me meto a una joyería y me compro un wacho (reloj)”, dijo Paul Stanley