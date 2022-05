Patricia Manterola eleva la temperatura en traje de baño strapless | FOTO

La actriz, cantante, además de modelo y empresaria, Patricia Manterola, está viviendo de lujo su fin de semana aprovechando el calor de la ardiente que en estos días asola a gran parte de México.

Por esa razón Paty no dudó en mostrarse como es, libre, hermosa, con un traje de baño (strapless) de primer nivel en color oscuro, gafas del mismo tono y una actitud muy sensual, que invita a echarse un “chapuzón” como ella lo hace.

La mexicana no dudo en compartir un video de su fin de semana en la alberca, aprovechando el fuerte sol y además recibir el apapacho de sus fans, quienes no tardaron de entregarle su cariño con más de once mil corazones de me gusta, reacciones por escrito en los comentarios (muchos de ellos de sus colegas de profesión), y enlaces compartidos para que sus fans visiten su perfil.

Vida en familia

La chilanga que esté año llegó al medio centenario de vida, luce espectacular, con una sonrisa a prueba de todo, físicamente muy bien y con varios proyectos en puerta, mismos que por ahora quedan en segundo lugar por debajo de su vida como mamá y esposa.

La afamada exintegrante de Garibaldi y que en su momento de esplendor fue considerada una sex symbol de las pantallas y de la farándula en México, ahora dedica parte de su vida a atender a su familia integrada por su esposo Forrest Kolb y sus tres hijos, Lucca, así como sus mellizos Alesso y Matteo y desde luego sus otros dos “pequeños”, Enzo y Bella, sus mascotas.

Esta faceta como mamá no le impide compartir imágenes sexys para sus seguidores, además de que le sirve como terapia y demostrar lo bien que la trata la vida con mensajes positivos y una actitud de lo mejor.

AGRADECIDA CON LA VIDA por el simple hecho de tenerla, de mi salud para disfrutarla, de mi familia y amigos para compartirla y de mi trabajo que me permite conocer lugares mágicos y personas maravillosas. ??????? #ilovemylife #grateful #agradecida #gratitude

