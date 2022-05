Harold Torres muestra la realidad de México en el filme "Asesino sin Memoria" con alta dosis de suspenso y acción

Harold Torres avanza con paso firme en su carrera como actor, ahora dando vida a un detective de la policía en México que deberá seguir sus convicciones, superar el pesar que le dejó un antiguo caso y, de paso, tratar de resolver qué o quiénes están detrás de un complejo caso que llegará a incomodar a altas esferas del mundo.

Todo lo anterior es lo que el propio actor explicó a El Heraldo de México en entrevista para describir su personaje en la cinta "Asesino sin Memoria", misma que protagoniza Liam Neeson y que dirige Martin Campbell. A lado de actores o actrices de la talla de Monica Bellucci o Guy Pearce, el trabajo de Harold Torres se destacó por comprender y significar con claridad la realidad de México en un rol que le expuso y toco fibras importantes.

Harold Torres en "Asesino sin Memoria"

Como un filme que Harold Torres claramente define en un thriller lleno de suspenso y acción, pero con una temática que se vive desde hace décadas en las ciudades fronterizas, es que él llegó hasta este filme.

"Me tocó interpretar a un detective mexicano que se va a trabajar en colaboración con la policía de los Estados Unidos, en específico con el FBI, con el personaje de Vincent y Linda que los interpretan Guy Pearce y Taj Atwal".

"Mi personaje está muy interesado en resolver los crímenes en contra de gente que abusa de estos grupos, a gente que se encarga de pederastia, tráfico sexual y más. Mi personaje trata de encontrar a los responsables de esto por una decisión no sólo profesional, sino personal de que en un caso del pasado ciertas personas cercanas a una víctima terminaron falleciendo y él se siente responsable por ello", relató el actor a El Heraldo de México.

Claro en que su personaje tiene una carga muy pesada, misma que vemos en el trayecto de la película, Harold explica cómo se preparó y documentó para el filme.

"Creo que era mejor que lo interpretara un mexicano. Yo soy algo más chismoso y he estado empapado de esta temática leyendo a Roberto Bolaño, ahora también me puse a leer libros de Valdés y a Lydiette Carrión con 'La Fosa de Agua', para saber que pasan estas cosas a 40 minutos de la ciudad. Aterricé estas ideas para que entren en la atmósfera del personaje e interpretar no a un policía sino a un ser humano que atraviesa este pesar. Para mí era muy importante", expuso.

Muestra la realidad de México a sus compañeros y el mundo

Torres admitió la alegría de compartir la cinta con un elenco y producción internacional, misma a la que le explicó lo que pasa en nuestro país. A pesar de ello, se mostró sorprendido de lo poco que saben de lo que pasa aquí.

"Estuve con un elenco internacional y fue importante ver que fuera de México uno piensa que todo mundo sabe de las 'Muertas de Juárez' y el peso que tienen en la sociedad mexicana, y no es así, no saben. Traté de darle este sello de alguien que sabe cuál es el contexto de esa región de nuestro país, incluso en la actualidad".

"Tuvimos ensayos y compartí esta información con el director Martin Campbell, también con Guy y Taj par explicar las motivaciones de mi personaje, ahí sacaba el tema. Sí encontré interés pero me sorprendió que no se sabe demasiado. Después de eso, traté de plasmarlo y se sintieron interesados en el caso", descubrió.

"Pasa en otras partes del mundo"

Con claridad en este pensamiento, Harold Torres refrendó que esto, lamentablemente, pasa en otras partes del mundo. Incluso, indicó lo que para él es el punto quirúrgico del cual se desprende toda la situación de abusos o tratas de personas o muertas en el norte del país.

"Pasa mucho en todo el mundo, por decir la novela de The Girl with the Dragon Tattoo y ahí desaparecen a mujeres migrantes de Europa del Este, es una situación preocupante. Pero en esta película indica que el problema está en las altas esferas de poder. Esto hace interesante a este entorno para derribar una estructura".

"A mí me sorprendió que se situaba este problema en esferas de poder en el norte de México y sur de Estados Unidos y que tenía que ver o comenzó la explotación a partir del Tratado de Libre Comercio y cómo se comenzó a explotar la maquila en el norte del país, como llegó aquí mucha gente sin derechos laborales y no son respetados. ¿Entonces, por qué no se encuentran a los responsables? Es complicado pelear contra estas estructuras de altas esferas", opinó.

Ante todo es una gran cinta de suspenso y acción

Para finalizar y dejar clara su visión de "Asesino sin Memoria", Harold Torres precisó que el filme es un thriller al hilo que se disfruta así con Liam Neeson al frente del elenco.

"La película es un thriller de detectives. De un lado está Alex, el personaje de Liam Neeson y del otro el de Guy Pearce y el mío, todo para tratar de agarrar a los responsables y en un punto se mezclan. Y ahí la historia de Alex (Neeson) que es un asesino a sueldo que debe matar a alguien y se mezcla su ética de no matar a niños",

"Ese es todo el contexto, pero la película es una cinta de Martin Campbell, es un thriller y verán a un Liam Neeson que no hace el personaje que comúnmente hace en cine. Van a ver una película de acción, thriller, con la dirección de un alguien muy reconocido por cintas como La Máscara del Zorro o las dos cintas que hizo del 007", finalizó.

Para Harold: "Lo demás es que Darío, el guionista, puso todo lo comentado como un telón de fondo para entender la película, tiene el contexto real de la frontera" y culminó qué busca en su futuro en el cine: "Creo que esta película la va a ver más gente en comparación a otras películas en las que participo. Creo que tratamos de hacer el cine que nos gusta, a mí me gusta el cine de autor, sea en México o no. Me interesa más trabajar en el sur, especialmente en Sudamérica y en México el cine es una chingonería, esto más que pensar en hacer cine en el norte (Estados Unidos)".

MIRA EL TRAILER DE "ASESINO SIN MEMORIA"