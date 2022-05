Desde un auto: la ex de Marc Anthony voló la red

Marc Anthony es uno de los cantantes latinos más importantes de los últimos 30 años. El puertorriqueño de 53 años es un ícono en el género de salsa y con su carisma y sonrisa, continúa conquistando corazones. Además, se lo ha conocido por sus parejas, las cuales han sido todas famosas, una de ellas Shannon de Lima, con quien incluso se casó.

El intérprete de ‘Vivir mi vida’ fue objeto de críticas en los últimos días por cancelar un concierto en Panamá, el cual había sido reprogramado por los casos de covid en febrero de este año. Marc Anthony estaba bajando las escaleras para dirigirse al show y sufrió un accidente que lo imposibilitó de subirse al escenario. Esto trajo malestar en el público quien luego le manifestó su enojo en las redes sociales.

Marc Anthony canceló su show en Panamá. Fuente archivo

Marc Anthony siempre estuvo acompañado de bellas mujeres, las cuales fueron muy importantes en su vida. Desde Dayanara Torres con quien tuvo sus dos primeros hijos y se casó, pasando por Jennifer López con quien también tuvo mellizos hasta su matrimonio con la modelo venezolana, Shannon de Lima. El puertorriqueño y la mujer de 33 años se casaron en 2014 y se divorciaron en 2017.

La separación de Shannon De Lima y Anthony no fue en buenos términos debido a que la modelo le exigió una manutención de varios años. Sin embargo, a cambio, ella no podía nombrar al cantante en ningún medio de comunicación ni tampoco difamarlo. Tras la ruptura, la venezolana estuvo de novia con Canelo Álvarez, James Rodríguez y actualmente con el actor Alejandro Speitzer, con quien ya confirmó su romance. Si bien los rumores comenzaron en febrero, no fue hasta el mes de abril que oficializaron el noviazgo.

Shannon De Lima es furor en las redes sociales. Fuente Instagram @shadelima

A través de las redes sociales, la ex esposa de Marc Anthony, Shannon de Lima, se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas del mundo. En Instagram acumula dos millones y medio de seguidores y en su último posteo, mostró un top blanco y un ajustado jean azul desde Miami y a bordo de un auto. Más de 6 mil personas quedaron enamorados con la foto.