Curvy Zelma luce espectacular bikini y eleva la temperatura en redes | FOTO

La conductora Zelma Cherem, conocida también en televisión como Curvy Zelma, lo vuelve hacer. Ahora se roba las miradas gracias a un modelo de Sea Blue Swimwear, que es un juego de dos piezas para lucir en la playa.

La ex participante de "Survivor", actualmente destaca en redes sociales como una de las famosas de talla plus. Una tendencia que empoderan su cuerpo con sus atuendos, mismos que luce en los programas de televisión donde participa, como el matutino "Venga la Alegría”. Ahí presenta entretenida y encantadora sección de consejos de moda.

Cyrvy Zelma luce un juego playa cautivador

El juego de playa que luce Zelma Cherem es sencillo, pero perfectamente diseñado para lucir su cuerpo. En la parte superior de su cuerpo destaca un top negro, el cual realza su torso.

El atuendo lo completa un bikini con un diseño de rombos negros y fondo blanco. Pero el toque para verse sexy, es el estampado de hojas en colores encendidos. Un toque especial para Cyrvy Zelma que deja en claro cómo se debe de apreciar la belleza.

Sus más de 721 mil seguidores de Instagram no escatimaron en elogios para Zelma Cherem. La publicación tiene más de 18 mil me gusta y comentarios que no hacen más que admirar su trabajo y belleza.

La ganadora del reality show "¡Quiero cantar!", del matutino de TV Azteca, se consolida en las redes sociales y la pantalla chica como una de las famosas plus size más bellas y con mejor estilo para vestir, por lo que es un ícono de moda para muchas mujeres.

