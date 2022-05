Desde la piscina, Celia Lora y Karely Ruiz roban suspiros con diminutos bikinis

Karely Ruiz y Celia Lora se convirtieron en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que sorprendieron al publicar de manera simultánea una fotografía en la que ambas presumen sus espectaculares figuras vistiendo diminutos bikinis desde una piscina, por lo demostraron por qué es que son consideradas como dos de las mujeres más bellas y sensuales de toda la farándula y como era de esperarse, ambas influencers de llevaron cientos de halagos.

Como se mencionó antes, la atrevida fotografía en la que Karely Ruiz y Celia Lora derrocharon sensualidad fue publicada de manera simultánea por ambas celebridades en sus respectivos perfiles de Instagram y el solo hecho de verlas juntas derrochando sensualidad generó un gran revuelo entre los internautas que se volcaron en halagos por lo espectacular que se veían.

“Qué hermosas”, “Cuánta sensualidad”, “Se ven divinas”, “Mi sueño hecho realidad” y “Todas unas Diosas” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de estas estrellas de OnlyFans, cabe destacar que hasta el corte de esta redacción entre ambas publicaciones ya acumulan más de 260 mil likes.

De acuerdo con la publicación realizada por las influencers, esta fotografía fue tomada desde la piscina de algún lujoso hotel de Paya del Carmen, además, esta postal en la que aparecen posando con diminutos bikinis solo fue un adelanto de una colaboración entre ambas y aunque no especificaron más detalles se cree que será contenido para sus respectivos canales de OnlyFans, donde ambas son todas unas celebridades.

Cabe mencionar que esta fotografía no se salvó de la polémica pues diversos internautas se lanzaron contra la hija de Alex Lora y la señalaron de “colgarse” de la fama de Karely Ruiz para poder mantener su popularidad pues consideran que su carrera ha perdido fuerza y solo le queda aparecer junto a otras figuras para no quedar en el olvido, sin embargo, la ex participante de Acapulco Shore ha ignorado todos y cada uno de estos comentarios negativos.

Karely Ruiz estrena juguete nuevo

La fama de Karely Ruiz aumentó de manera considerable debido a que hace unas semanas fue señalada por haber sido la responsable de mandar al hospital a Andrés García y aunque ya contaba con una buena base de seguidores, en los últimos días llegó a 2.4 millones de seguidores en Instagram y para festejarlo se compró una lujosa camioneta con un valor de más de 800 mil pesos por lo que no dudó en presumirla en sus redes sociales.

Cabe mencionar que en los próximos días se podría regalar un regaló aún más costoso pues como se mencionó antes, su popularidad en redes ha aumentado de forma exponencial y hasta el corte de esta redacción ya acumula más de 2.8 millones de seguidores por lo que se acerca rápidamente a sus primeros 3 millones de seguidores.

