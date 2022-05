Lucero y su “flatulencia” en Siempre en Domingo, todo lo que hay alrededor de esta “joya” de la TV en México

Uno de los programas más icónicos de la televisión mexicana en siglo XX fue "Siempre en Domingo", mismo que era conducido por Raúl Velasco, un famoso y polémico presentador.

Velasco estuvo al frente de “Siempre en domingo” durante 28 años, siendo este un exitoso programa de música y variedades que consistía en la presentación de personajes de la farándula combinada con la promoción de artistas que iban iniciando su carrera.

Siempre en Domingo, una plataforma de difusión artística

Dentro del gremio del espectáculo en México, decenas de artistas se presentaron en el escenario de este programa, algunos de ellos considerados los más famosos de habla hispana, tal es el caso de Luis Miguel, Alejandro Fernández, Thalía, Enrique Iglesias, Joan Sebastian, Cristian Castro, entre otros.

Raúl Velasco fue el conductor de "Siempre en domingo". Foto: Especial

En suma, “Siempre en Domingo” fue un programa de alto impacto no sólo en México, sino también en América Latina, pues tenía una audiencia de millones de espectadores que esperaban los conciertos y las actuaciones de cada semana, por lo que en más de una ocasión el programa se consolidó como centro de polémicas, y una de ellas involucró a la cantante Lucero.

La vez que lucerito protagonizó una "flatulencia" en Siempre en Domingo

Lucero es considerada una de las artistas más queridas en México, esto debido a que desde su infancia triunfó dentro del mundo del espectáculo, esto principalmente gracias a su belleza y a su destacado talento en el canto y la actuación.

Debido a que Lucero, conocida también como "La novia de América" comenzó su carrera artística desde joven, era común verla siendo entrevistada y mostrando su talento en diversos programas.

Por ello, la cantante acudió como invitada al programa conducido por Raúl Velasco, y al igual que la mayoría de los cantantes que acudían a dicho programa, la exesposa de Mijares tuvo el espacio para presentarse cantando en vivo.

Fue durante a mitad del concierto que Lucero estaba brindando, que la audiencia y la misma cantante quedaron en shock luego de que al terminar la presentación se escuchó de manera nítida el sonido de una flatulencia.

En el momento la mamá de Lucerito Mijares sólo se sonrojó y no dijo nada; sin embargo, desde entonces se especuló que se había trata de un gas que se le escapó a la cantante.

Tiempo después, la famosa reveló en una entrevista con Fernanda Familiar que se trató de un accidente en su traje de piel.

“Yo me acuerdo que me agacho para agradecer y el micrófono toca la botonadura de mi traje, que está en la orilla de la falda y hace un ruido, entonces nadie entendió nada (...) Si a mí se me hubiera escapado un pun pues yo lo diría, no es una cuestión terrible”, reveló Lucero en esta entrevista.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

Lucero: Este fue el verdadero motivo por el que se divorció de Mijares

Lucero: Estos son los negocios con los que logró su fortuna la "Novia de América"