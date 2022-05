Karol G eleva la temperatura con sus curvas

Karol G además de ser una de las artistas más importantes de la actualidad, es una de las mujeres más hermosas del momento donde se encarga de demostrar su bello cuerpo. La cantante colombiana, encendió las redes sociales donde compartió un sensual video en TikTok.

No quedan dudas que la Bichota es quizás la cantante que más récords ha roto en los últimos tiempos. Hace algunos días, igualó a quien es una de sus ídolas, como Selena Quintanilla debido a que sus dos últimas canciones como ‘Provenza’ y ‘Mamii’ que interpretó junto a Becky G, ya son parte del top del Hot Lating Songs de Billboard. Ese logro estaba en manos de la fallecida cantante Quintanilla como ‘Tú solo tú’ y ‘I could fall in love’.

Una de las fotos que encendió las redes. Fuente Instagram @karolg

En las últimas semanas, Karol G no pasó por un buen momento, debido a que fue agredida por una fanática cuando caminaba por el barrio de Provenza, en su ciudad natal. Mientras estaba compartiendo un momento junto a sus fanáticos, una mujer le arrojó un vaso de cerveza en la cara. Esto fue repudiado por todos los fans de la cantante quien reprobaron el gesto hacia su ídola. Por otro lado, anunció una serie de conciertos en Estados Unidos donde visitará en total 30 ciudades.

Karol G fue famosa además por su romance con el trapero puertorriqueño Anuel AA. Luego de comprometerse y estar a meses de casarse, la pareja decidió separarse en el año 2021. En cuanto a su presente amoroso, la colombiana de 31 años confesó que estaba con alguien pero que ahora ya está libre y soltera.

Karol G es una de las mujeres más lindas. Fuente Instagram @karolg

Cada vez que puede, Karol G enciende las redes sociales. En TikTok compartió un video en su cuenta oficial donde supera los 34 millones de seguidores y se la puede ver luciendo un traje de baño negro y bailando su última canción. El video superó los 4 millones de reproducciones. Además, en su Instagram, se encarga de llevarse todas las miradas con sus sensuales posteos.