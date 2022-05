"Es horrible no quererse": Carolina Rocha revela foto en bikini y se sincera sobre sus problemas de autoestima

"No soy mamá pero me gusta recordarle esto a todas las mujeres", escribió la periodista Carolina Rocha en su cuenta oficial de Instagram para acompañar una foto inédita en bikini que por años permaneció oculta debido a los problemas de autoestima que la han acomplejado por su cuerpo, algo de lo que destacó "es horrible no quererse".

Con motivo del Día de las Madres Carolina Rocha lanzó un fuerte mensaje de empoderamiento para todas las mujeres que sufren complejos por sus cuerpos, y además recordó la importancia del amor propio y la aceptación, así como de aprender a abrazarse y quererse a sí mismas. La publicación rápidamente alcanzó miles de likes y comentarios de apoyo, así como agradecimiento por haber compartido la reflexión.

"Bajar de peso fue menos duro que ganar autoestima y cariño para conmigo", dijo la periodista. (Foto: Instagram @carolina_rocha_m)

Así se veía a los 23 años, en medio de problemas de aceptación

En su mensaje, la periodista reveló una foto en la que luce un bikini azul mientras toma el Sol y según lo que explicó fue tomada cuando tenía 23 años y que por al menos 18 años nunca "salió de mi cajón. Nadie la vio y a nadie jamás la enseñé. Es horrible no quererse. El primer amor además del materno debe ser el amor propio", esto pese a que a esa edad había perdido cerca de 20 kilos que la llenaron de inseguridades tanto por su físico como por la interacción con otras personas.

Detalló que la foto fue tomada cuando aún estaba "pasadita de peso", pero tras dos años en los que se despidió de al menos 20 kilos, pero no de los complejos y críticas hacia sí misma. "Bajar de peso fue menos duro (y miren que es un sacrificio que además dura toda la vida) que ganar autoestima y cariño para conmigo". Es por ello que con motivo de este 10 de mayo envió un mensaje de empoderamiento a todas sus seguidoras, para recordarles la importancia del amor propio.

Así se sinceró con sus seguidores. (Foto: Instagram @carolina_rocha_m)

Y es que viendo hacia el pasado y con una gran reflexión en la que habló como nunca de sus problemas de autoestima, precisó que al ver su foto en bikini y con 41 años se cuestiona "por qué no veía todo lo hermosa por fuera y por dentro que era. Los años te enseñan a valorar mejor lo que tienes y no lo que te falta. A valorar lo que abunda y no obstinarte con las carencias". En ese sentido, también agregó que le "hubiera encantado" tratarse diferente con más empatía, solidaridad, amor y tolerancia.

"No soy mamá pero me gusta recordarle esto a todas las mujeres. Seamos dulces con nosotras. Solapémonos de vez en cuando. La vida es bastante estricta y ruda como para no aprender a abrazarnos perfectamente imperfectas y gozarnos. Así feliz día a todas las madres y las que lo serán", concluyó.

La publicación supera los seis mil me gustas y cientos de mujeres aprovecharon el mensaje para dejar otros comentarios de empoderamiento entre los que destacan "el primer amor que debería acompañarnos siempre", "adiós prejuicios bienvenido el amor propio" y "si pudiera viajar en el tiempo iría decirle a esa nena que un día sería una de las mejores periodistas de México".

