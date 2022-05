Crimen de MODA: Este vestido no le favorece a ninguna mujer, ni a Britney Spears

Britney Spears está causando mucho furor en sus redes sociales al compartir fotos donde no les deja nada a la imaginación. Dentro de su sesión de fotos que compartió sin ropa apareció un video donde muestra un vestido es considerado como un crimen para la moda, eso sí, la cantante aparece con una gran sonrisa.

El clip muestra a la cantante dentro de su casa con un vestido rayado que no le favorece nada. La prenda es de manga larga, tiene un escote pronunciado y de largo llega arriba de los tobillos. Pero lo más importante son las líneas en el diseño, ya que son en diagonal y hacen que no le favorezca el look a la ‘Princesa del Pop’.

Britney aparece dentro de su sala haciendo una pasarela para la cámara. Con una gran sonrisa da una vuelta para que se luzca también la parte posterior del vestido. Pero eso no quita que siga siendo un crimen para la moda. El video fue titulado “descarga de videos de antes de quedar embarazada… tengo como 40 videos de moda más, así que prepárense".

La reacción

La publicación cuenta con más de 3 millones de reproducciones y un sinfín de comentarios donde se pueden encontrar opiniones divididas. Por un lado, algunas donde le dicen que se ve increíble, pero también aparecen otras donde confirman que no es una buena prenda, esto debido a las tendencias de moda que existen en la actualidad.

“Reina de las filmaciones fashion”, “Oh querida, para”, “Un icono de nuestra generación. Esto es para ti reina”, “Videos Fashion, yo no veo lo fashion”, “Para dios, qué le pasó a ella? Por qué su novio no hace nada? No tiene sentido”, “El Met gala no tiene nada que ver con Britney Spears”, “Es bueno verte sonreír”; son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación.

Gracias al título se puede saber que, Britney no solo compartirá este video haciendo una pasarela, sino que tiene una larga lista de clips para continuar mostrando su estilo. Eso sí, entre tantas fotos seguirá compartiendo algunas sorpresas como las de esta semana donde se mostró al natural al no llevar nada de ropa.

