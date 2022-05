BTS: Tercer tracklist de 'PROOF' incluye 'Tony Montana' y por esta razón enloqueció el ARMY

BTS reveló su tercer y último tracklist de 'PROOF', el cual enloqueció al ARMY, ya que contiene muchos demos que no habían sido revelados como 'Tony Montana', interpretado por Jimin y el éxito 'Still With You' , pero la versión a capella de Jungkook. Los temas ya se han convertido en tendencia en las redes sociales como Twitter, en donde los fans no pueden ocultar su emoción ante el comeback de la banda de k-pop.

La mañana de este martes 10 de mayo, BIGHIT dio a conocer los últimos tracks que vendrán en álbum de estudio de Bangtan, el cual contará con tres discos en los que se hará una recopilación de los temas a lo largo de su carrera, sobre todo de la era "HYYH" del grupo surcoreano.

'Tony Montana' de Jimin y el nuevo tema 'For Youth'

Aunque en sí todo el disco (incluidos el track 1 y 2), ha causado mucha emoción entre los fanáticos de BTS, los que más han llamado la atención son 'Tony Montana', canción original del mixtape de Agust D, es decir Suga, quien llegó a interpretarla en concierto con su compañero de boyband, Jimin, el cual será en encargado de darle voz en esta nueva versión.

El otro tema inédito más comentando es 'For Youth', de RM, J-Hope y Suga, la llamada rap line. El sencillo es el único de los 14 tracks que sí estará disponible en Spotify, iTunes y otros servicios musicales digitales, los demás sólo estarán en el álbum físico.

Tercer y último tracklist de 'PROOF' Foto: Twitter

Los éxitos 'Young Forever', 'I need you' o 'Spring Day' también estarán, pero con las voces de RM, V, J-Hope y Suga. Para los admiradores de la interpretación vocal de Jungkook, se incluirá 'Still with you', en una versión a capella del 'Golden Maknae', por lo que este también ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales.

¿Cuándo es el lanzamiento de 'PROOF' de BTS?

El noveno álbum de estudio de BTS, titulado 'PROOF' tiene como tema principal 'Yet to Come'. Ambos serán lanzados 10 de junio, pero la preventa del disco empezó desde el pasado 4 de mayo. Durante las próximas semanas, la banda de k-pop liberará más detalles sobre su comeback.

Calendario de PROOF

5/09: Tracklist

5/17 La inspiración

5/28 Foto conceptual (Proof)

5/31-6/2: Foto conceptual (Door)

07/06: Sorpresa

08/06: Teaser del MV 'Yet to Come'

09/06: Teaser 2 del MV 'Yet to Come'

10/06: lanzamiento MV oficial 'Yet to Come'

13/06: ??? (Sorpresa).

SIGUE LEYENDO:

BTS: ¿Dónde comprar su nuevo álbum PROOF y cuánto cuesta?

BTS estando borrachos, así se comportan y divierten al ARMY (VIDEOS)