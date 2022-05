Trate de no sonreír cuando veas a Ricky Martín y Chayanne hace 16 años

Hace poco salió una información de que Chayanne no envejece y al parecer no sería el único caso dentro de la industria musical, ya que Ricky Martín corre la misma suerte. Ambos cantantes dejan pasar el tiempo y los años no le sientan mal. Incluso les da más trayectoria y les ayuda a hacerse amar por más personas.

Chayanne, que tiene 53 años y Ricky Martin con 50, son dos de los exponentes más grandes de nuestra música. Los dos han llegado con sus canciones a la cima del podio de temas más escuchados y reproducidos a las distintas plataformas de todo el Mundo.

Ricky Martin y Chayanne

Recientemente se viralizó una foto que reúne a Ricky Martin, Chayanne y a otra de las grandes estrellas de la música: Daddy Yankee, que actualmente con 45 años, en ese entonces parecía un niño. Los fans no dejan de comentarla y compartirla. "Las Leyendas Boricuas #chayanne #rickymartin #DaddyYankee 2006 en la Mega TV" escribió una cuenta en honor a Chayanne.

En la comentada publicación los tiene a los tres muy sonrientes, con varios años meses y compartiendo una gala de música con otros colegas. Ellos conversan animadamente y dejan ver que la relación que tienen dentro de la profesión es excelente a pesar de que a lo largo de la historia los han querido enfrentar, sobre todo a Chayanne y Ricky Martin por su relación en el género musical en el que se desarrollan.

Ricky Martin, Chayanne y Daddy Yankee juntos hace 16 años.

A diferencia del padre del Reggaetón, que esta rumbo a iniciar su última gira como profesional, Ricky Martín y Chayanne tienen muchos años por delante, tanto en lo musical, como en lo físico, donde a diario sorprenden viéndose como nuevos.