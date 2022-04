El duro momento que atraviesa Angelina Jolie

Angelina Jolie atraviesa un momento trascendental en su vida personal. Esto debido a que entró en su vida Mentewab Dawit Lebiso, madre biológica de su hija adoptiva Zahara Marley, de la cual se creía en 2005, cuando entró a la familia de la actriz, que su madre había fallecido producto del Sida.

Angelina Jolie tuvo que recibir la noticia de que la mujer que tuvo que dar en adopción a su hija en Etiopia, realmente lo hizo por no poder criarla y no por lo que se creía. La mujer contó que Zahara, fue producto de una violación, de la que no habló pues el abuso era mal visto en su tribu. Debido a esta situación su familia la repudió y tuvo que trasladarse a Hossana, lugar donde nació la pequeña

Angelina Jolie posando

Angelina Jolie es madre de seis hijos: Shiloh, Vivienne y Knox, que nacieron de su matrimonio con el actor Brad Pitt, y tres adoptados: Maddox, Pax y claro, Zahara, que ahora podría decir que tiene dos madres, de la cual la biológica está orgullosa. “Mi hija es muy afortunada al ser adoptada por una mujer famosa a nivel global. Les deseo toda la suerte del mundo. Angelina Jolie ha sido más una madre para ella que yo. Lleva con ella desde que era una bebé, pero eso no significa que yo no la extrañe”.

Otras de las palabras dichas por la africana sobre Angelina Jolie y Zahara fueron: " Me gustaría tener algún tipo de contacto, me gustaría ver su cara…Le pediría a Angelina que me deje hablar con ella…No quiero dinero de Angelina, no tiene que darme dinero, solo quisiera hablar con Zahara”.

Angelina Jolie y Zahara

Sin dudas Angelina Jolie y toda su familia tuvieron que asimilar y analizar la situación y tendrá que analizar si cumple el deseo de la mujer, que reapareció muchos años después para saber sobre Zahara.