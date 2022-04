La hija de Marco Antonio Solís anunció una feliz noticia

Si decimos Maco Antonio Solís, automáticamente, decimos talento, experiencia, trayectoria. Además, le sumamos, buen padre, buen esposo y buen abuelo. El cantante de 73 años se encuentra realizando su gira por todo Estados Unidos, en tanto, su hija Alison Solís, dio una feliz noticia en sus redes sociales.

El Buki, hizo vibrar a más de 20 mil personas con todos sus éxitos en sus dos primeros conciertos en Arizona y Texas. El cantautor mexicano continuará su gira este viernes 8 de abril en Orlando y le pondrá punto final en Rosemont. Después de nueve conciertos junto a su antigua banda ‘Los Bukis’, con la que celebró los 25 años, logró convocar a más de 400 mil espectadores. Solís, originario de Michoacán tiene más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y además es uno de los referentes de la música latina.

Alison Solis. Fuente Instagram @alisonsolis

Hace días, pudimos ver en las redes sociales a Marco Antonio Solís celebrando los 28 años de casado junto a su esposa, Cristy Salas. Con la modelo, el cantante creador de ‘Si no te hubieras ido’ tuvo dos bellas hijas: Alison Solís y Marla Solís. La más grande es Alison quien tiene 23 años y ha decidido seguir el camino de su padre y de su media hermana Beatriz. El Buki, también es una gran influencer y modelo.

El pasado 21 de enero, Alison Solís lanzó un nuevo álbum de estudio llamado ‘Alisun’ y su primer sencillo ‘Hypothermia’. En el año 2018, la hija mayor del Buki había debutado en los micrófonos junto a su hermana Marla interpretando la canción ‘Extrañándote’. Esta canción es una balada romántica que además cuenta con la autoría de su padre y el apoyo de la discográfica Universal.

En los últimos días, Alison Solís, publicó en su cuenta de Instagram una noticia en la cual anunció que su nuevo tema ‘They live in and around us’ superó las 200 mil visitas. La hija de Marco Antonio y Cristy Solís, agradeció a todos su fanáticos por haber llegado a ese número.