Gustavo Adolfo Infante defiende a Ángela Aguilar: "Gussy Lau busca popularidad y saltar a la fama"

El periodista Gustavo Adolfo Infante se sumó al grupo de famosos que defendieron a Ángela Aguilar, quien se encuentra en medio de la polémica después de que se diera a conocer su relación con Gussy Lau. El especialista en espectáculos criticó fuertemente al supuesto novio de la cantante de 'En realidad', pues dijo que sólo busca popularidad y fama.

Luego de que René Humberto Lau, nombre real del compositor, diera a conocer en un video que está saliendo con la llamada "princesa del regional mexicano" a quien le lleva 15 años, la artista tomó su cuenta de Instagram para publicar un clip en el que dice que se siente "violentada" debido a que se dio a conocer información que ella quería mantener en el ámbito privado.

Al respecto, Gustavo Adolfo Infante opinó que lo que hizo la artista, de 18 años, no es nada grave, pero que seguramente su papá, Pepe Aguilar la regañó, ya que no acepta esta relación. "Tampoco es tan grave, nada más se están dando un beso, no está sin ropa no está en topless. Me parece incorrecto y lo que seguramente busca este cuate (Lau) es la popularidad".

Ángela Aguilar habló sobre la foto con Gussy Lau Foto: Especial

Gustavo Adolfo Infante defiende a Ángela Aguilar

Gussy Lau trabaja junto a Pepe Aguilar en sus producciones y ha hecho varias canciones para él y su hija, por lo que el reportero de espectáculos asumió que pronto el intérprete de 'Por mujeres como tú' lo va a correr de su compañía tras el escándalo que protagonizó con la menor de sus consanguíneas.

"Entiendo que a Pepe Aguilar no le gustó esta relación desde un principio, pero el día de hoy esto reventó y seguramente Pepe lo va a sacar de la compañía de discos, y que seguramente le leyó la cartilla", previó.

Gustavo Adolfo Infante también se fue contra el compositor y dijo que no tiene buenas intensiones al revelar que está saliendo con Ángela Aguilar, pues sólo busca popularidad y saltar a la fama.

"No lo conocemos, no sabemos si es buena persona o mala persona, con buenas intensiones o malas intensiones, pero todo hace indicar que este muchacho no tiene tan buenas intensiones porque pareciera que lo que busca es popularidad, reconocimiento, saltar a la fama", indicó.

