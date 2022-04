El impresionante baile con el que la nieta de Marco Antonio Solís arrasa en redes

Marco Antonio Solís, cantautor, empresario y productor musical de 73 años, es uno de los artistas más influyentes de la industria latina. Gracias a su extensa carrera, ha podido ganarse un nombre, convirtiéndolo en uno de los cantantes más importantes. Además de esto, Solís disfruta de su gran familia.

El 2022, no podía ser mejor para El Buki, ya que se encuentra en Estados Unidos preparando su gira ‘Que ganas de verte, World Tour’. El fin de semana pasado realizó dos presentaciones y el próximo concierto será en la ciudad de Orlando, Florida. Hasta el 7 de mayo, Solís recorrerá Estados Unidos cautivando a todos los fanáticos con su repertorio de temas como ‘Si no te hubieras ido’, ‘La venia bendita’, ‘O me voy o te vas’.

Marco Antonio Solís. Fuente @marcoantoniosolis_

Además de lo musical, Marco Antonio Solís se encuentra muy feliz junto a su esposa Cristy Salas, con quien está celebrando 28 años de casado. La pareja, que se conoció y la cual se enamoró a primera vista, han tenido dos bellos hijos. Solís, se encarga de demostrar en las redes sociales lo enamorado que está de la ex modelo cubana, quien es también la encargada de llevarle todos los negocios a su esposo, como la ‘Mansión Solís’, el lujoso hotel o promocionar la marca de tequila.

Antes de casarse con Cristy Salas, Marco Antonio Solís estuvo casado con la cantante mexicana Beatriz Adriana con quien también tuvo una hija. La mayor, Beatriz Solís, ha seguido los caminos de su padre y ya lanzó su primera canción ‘Me quedé vacía’ y forma parte de una gira con otras artistas mexicanas para presentar su nuevo tema. Además, Beatriz tiene dos pequeños hijos, Leandro y Leah Elizabeth que es la más pequeña.

Marco Antonio Solís se lo muestra en las redes muy cariñoso con su familia, y sus nietos son su debilidad. En más de una ocasión, se lo ha podido ver al cantante disfrutando de ellos. La pequeña Elizabeth, de cuatro años de edad, ha mostrado una gran habilidad para el baile donde se la puede ver disfrutando junto a su madre.