BTS: ¿Jin estará en 'PDT On Stage Las Vegas'? Drástica decisión hace llorar al ARMY

BIGHIT tomó una drástica decisión sobre la participación de Jin en la serie de conciertos Permission to Dance On Stage- Las Vegas, la cual no gustó al ARMY, pero que fue aceptada, debido a que implica procurar la salud y el bienestar del mayor de BTS, quien actualmente tiene una lesión en la mano.

El pasado mes de marzo Kim Seokjin, nombre real del artista de Bangtan, se sometió una cirugía tras lesionarse el dedo índice de la mano izquierda durante sus actividades diarias. Aunque tomó un descanso para recuperarse, tuvo que viajar a Estados Unidos para cumplir la agenda de la banda de k-pop, en la cual estuvieron su presentación en los Grammy y sus próximas fechas en Las Vegas.

¿Jin estará en 'PDT On Stage Las Vegas' junto a BTS?

Durante el show que BTS ofreció en los premios Grammy, el llamado 'Worldwide Handsome' apareció sentado en otra parte del escenario, mientras sus compañeros realizaban la coreografía de 'Butter', no obstante, se sumó a la presentación hasta el final, todo esto para cuidar que no se lastimara más.

La mañana de este viernes 8 de abril, BIGHIT lanzó un comunicado en el que informó que Jin participará parcialmente en los conciertos de Las Vegas debido a su lesión, ya que "el médico sugirió que debe abstenerse de realizar movimientos vigorosos, ya que cualquier momento excesivo o impacto en su dedo, mientras aún se está recuperando de la lesión, puede obligarlo a someterse a otra cirugía".

La agencia de BTS indicó que el cantante de 'Yours' quería participar activamente en los conciertos de este 8, 9, 15 y 16 de abril en el Estadio Allegiant, sin embargo, se decidió seguir las recomendaciones de los especialistas debido a que las coreografías implican muchos movimientos.

"Como resultado, la coreografía y las representaciones de Jin estarán limitadas hasta cierto punto. Pedimos la comprensión y el apoyo de todos nuestros fans", colocaron en el desplegado.

Ante la noticia, los fans tomaron las redes sociales como Twitter e Instagram para mandarle buenos deseos al cantante de 29 años con el hashtag #GetWellSoonJin.

