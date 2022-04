Andrea Legarreta habla sobre Ángela Aguilar: "No se dejen tomar ciertas fotos", ¿advierte a sus hijas?

Luego de la lamentable situación por la que atraviesa Ángela Aguilar tras darse a conocer su romance con el compositor Gussy Lau quien es mayor que ella, la cantante salió a enfrentar lo que está viviendo y aseguró que se siente violentada y defraudada.

Debido a lo anterior, algunos presentadores de televisión han dado su opinión al respecto, entre ellos Pati Chapoy habló en su espacio y también los conductores del programa Hoy esta mañana dieron su punto de vista, en especial Andrea Legarreta.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre Ángela Aguilar?

Esta mañana en el programa Hoy presentaron un pequeño fragmento del video en donde Ángela comparte con sus seguidores el cómo se siente tras revelarse las fotografías en donde aparece besándose con Gussy Lau.

Por su parte Andrea Legarreta dio a entender que Ángela podría haberse sentido defraudada por Gussy Lau de quien la conductora aseguró “no es tan conocido”.

Así mismo, la madre de Nina y Mía Rubín compartió un consejo para todos los y las jóvenes quienes últimamente utilizan sus redes sociales para compartir momentos románticos con sus parejas.

Y es que Legarreta también envió un consejo a Ángela Aguilar pues le pude que si no le gusta o no está de acuerdo con este tipo de contenido pues no se deje tomar fotografías así.

“Ahora, ojo, Ángela preciosa también es una imagen que sí son novios, yo he visto a muchos novios que suben fotos, igual así como que se puso de moda que se chupan la lengua o que se dan…pero evidentemente si a ella no le gusta y si no está de acuerdo (claro) pues también ¡ojo! A todas las niñas a todos los chicos, no se dejen entonces tomar también ciertas fotos por que nunca falta el novio abusivo o alguien que quiera pasarse de lanza y a lo mejor en quien tú confías después pues te defrauda, entonces mejor..no tiene nada de malo ni nadie piensa nada malo de ti tampoco” dijo Andrea Legarreta

SIGUE LEYENDO:

Las 5 claves del VIDEO de Ángela Aguilar que sugieren que es una víctima de violencia de género