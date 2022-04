Netflix: 3 películas NUEVAS imperdibles para ver del 7 al 10 de abril

En el cuarto mes de años, llegan nuevos títulos a la plataforma de streaming Netflix. En abril, entre las novedades tendremos desde clásicos hasta proyectos mexicanos de muy buen recibimiento entre el público.

Para que no pierdas el tiempo tratando de elegir alguna de las películas, te dejamos tres películas nuevas que puedes ver del 7 al 10 de abril.

En este artículo te compartimos una pequeña reseña de cada una y el tráiler oficial proporcionado por Netflix. Recuerda que si estas recomendaciones te gustan, puedes compartir este artículo con tus amigos, familiares y pareja.

Granizo

2022 | Duración: 118 minutos | Argentina | Calificación de 5 sobre 10 en filmaffinity.com |

Granizo. Foto: Especial

¿De qué trata la cinta? Un famoso meteorólogo de la televisión, Miguel Flores (Guillermo Francella), se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo.

Esto lo obligará a huir de la gran capital para encontrar refugio en su ciudad natal, lo que derivará en un viaje de redescubrimiento tan absurdo como humano.

Reparto: Guillermo Francella, Romina Fernandes, Peto Menahem, Laurita Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Viviana Saccone, Eugenia Guerty, Norman Briski, Pompeyo Audivert, Juan Tupac Soler, Carla Pandolfi y Los Palmeras

Entre la vida y la muerte (Entre la vie et la mort)

2022 | Duración: 100 minutos | Bélgica | Sin calificación |

Entre la vie et la mort. Foto: Especial.

¿De qué trata la cinta? Leo Castañeda, un hombre de origen español y que vive en Bruselas, trabaja como conductor de metro. Durante una noche, ve a un joven al borde del andén. Tras mirarlo bien, se da cuenta de que este sujeto en realidad es su hijo Hugo, sin embargo, mientras el tren avanza lo ve desaparecer bajo las vías.

Leo llevaba un poco más de dos años sin verlo, tras el incidente, descubre que Hugo estaba implicado en un atraco, por lo que intentará comprender las razones de la muerte de su hijo.

Reparto: Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet, Tibo Vandenborre, Fabrice Adde, Nessbeal, Alexandre Bouyer, Lila Jonas, Marie Papillon, Noé Englebert, Christophe Seureau, Vadiel Gonzalez Lardued, Wim Willaert

No confíes en nadie: Tras la pista del rey de las criptomonedas (Trust No One: The Hunt for the Crypto King)

2022 | Duración: 90 minutos | Reino Unido | Al 88 por ciento de los Usuarios de Google les gustó esta película |

(Trust No One: The Hunt for the Crypto King. Foto: Especial.

¿De qué trata la cinta? Solo hay una regla en el mundo de las criptomonedas: no confíes en nadie. 250 millones de dólares en Bitcoin desaparecen de QuadrigaCX, donde en su momento se dio el mayor intercambio de criptomonedas en Canadá y la única persona que podría recuperarlos muere misteriosamente.

La codicia es un asunto de vida o muerte en este documental de crímenes reales sobre el auge y la caída de QuadrigaCX, la enigmática muerte de su fundador Gerry Cotton y las víctimas que tuvieron que lidiar con las consecuencias.

Reparto: Este proyecto es un documental

